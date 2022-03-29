Індія скуповує російську соняшникову олію, оскільки поставки з України припиняються, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.



Стало відомо, що Індія уклала контракт на 45 000 тонн російської соняшникової олії за рекордно високу ціну для поставок у квітні. Це відбулося через ріст вартості на харчову олію на локальному ринку через припинення поставок з України.



Соняшникова олія з Росії може допомогти найбільшому в світі імпортеру харчової олії зменшити дефіцит в той час, коли доступність рослинних олій обмежена через рішення Індонезії обмежити поставки пальмової олії та знизити врожай сої в Південній Америці.



"Оскільки в Україні завантаження судна неможливе, покупці намагаються забезпечити поставки з Росії", – інформує Прадіп Чоудхрі, керуючий директор Gemini Edibles & Fats India Pvt. Ltd, яка уклала контракт на 12 000 тонн російської соняшникової олії для квітневих поставок.



За словами дилерів, нафтопереробники купували в Індії сиру соняшникову олію за рекордною ціною $2150 за тонну, включаючи вартість, страхування та фрахт (CIF), у порівнянні з $1630 перед вторгненням Росії в Україну.



До війни соняшникова олія була дешевшою, ніж конкурентна пальмова та соєва олія, але оскільки поставки від провідного експортера України припинилися, покупцям доводиться платити значну премію.



Відомо, що на Чорне море припадає 60% світового видобутку соняшнику і 76% експорту.



За словами дилера глобальної торгової фірми з НЬю-Делі, ндійські покупці не купували російську соняшникову олію майже місяць, але тепер вони розміщують замовлення, оскільки банки відкривають акредитиви (LC) на імпорт.



"Індійські покупці розраховуються в доларах. Індійські страхові компанії забезпечують покриття для суден, які везуть сонячну нафту з Росії", - запевняє він.



Як повідомляє Сандіп Баджорія, виконавчий директор Sunvin Group, брокерської та консалтингової компанії з рослинних олій, зараз Індія намагається збільшити імпорт соняшникової олії з Аргентини.



"Навіть після імпорту з Росії та Аргентини соняшнику не вистачає. Ніхто не зможе замінити українські поставки", - сказав Баджорія.

Індія переносить своє посольство із Києва до Польщі.