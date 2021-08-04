Індія випробувала новий авіаносець Vikrant
4 серпня ВМС Індії повідомили про випробування нового авіаносця Vikrant
Про це повідомляє "Мілітарний портал" з посиланням на міністрество оборони Індії.
Vikrant є першим індійським авіаносцем власної розробки та будівництва. 4 серпня корабель відправився на перший етап ходових випробувань.
Будівництво першого індійського авіаносця Vikrant тривало на верфі в Кочі з 2006 року. Корабель спустили на воду у 2013 році та збиралися ввести в експлуатацію у 2015 році, але замість цього міністр оборони Індії оголосив, що авіаносець передадуть флоту в грудні 2018 року.
У травні 2017-го індійські ЗМІ розповіли, що затримки із закупівлями комплектуючих і устаткування усунені, добудова корабля завершена на 62%, а швартувальні випробування почнуться в кінці року.
Однак проблеми з фінансуванням збереглися, і випробування корабля не почалися ні у 2017-му, ні у 2018-му, ні у 2019 році.В грудні 2020 року були успішно закінчені швартовні випробування, втім через пандемію COVD-19 вихід авіаносця INS Vikrant в море довелося перенести.
Командування ВМС Індії розраховує отримати корабель у своє розпорядження у 2021 році.
Водотоннажність корабля становить 37 тис. 500 тонн, довжина корпусу – 262 метри, ширина – 62 метри.
Авіаносець оснащений чотирма газовими турбінами LM2500 + потужністю понад 80 МВт (110 000 к.с.). Корабель повинен розвивати максимальну швидкість до 28 вузлів. Дальність плавання з крейсерською швидкістю у 18 вузлів, становить 7,5 тис. морських миль.
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