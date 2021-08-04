Індія випробувала новий авіаносець Vikrant

Про це повідомляє "Мілітарний портал" з посиланням на міністрество оборони Індії.



Vikrant є першим індійським авіаносцем власної розробки та будівництва. 4 серпня корабель відправився на перший етап ходових випробувань.



Будівництво першого індійського авіаносця Vikrant тривало на верфі в Кочі з 2006 року. Корабель спустили на воду у 2013 році та збиралися ввести в експлуатацію у 2015 році, але замість цього міністр оборони Індії оголосив, що авіаносець передадуть флоту в грудні 2018 року.

У травні 2017-го індійські ЗМІ розповіли, що затримки із закупівлями комплектуючих і устаткування усунені, добудова корабля завершена на 62%, а швартувальні випробування почнуться в кінці року.

Однак проблеми з фінансуванням збереглися, і випробування корабля не почалися ні у 2017-му, ні у 2018-му, ні у 2019 році.

В грудні 2020 року були успішно закінчені швартовні випробування, втім через пандемію COVD-19 вихід авіаносця INS Vikrant в море довелося перенести.

Командування ВМС Індії розраховує отримати корабель у своє розпорядження у 2021 році.

Водотоннажність корабля становить 37 тис. 500 тонн, довжина корпусу – 262 метри, ширина – 62 метри.



Авіаносець оснащений чотирма газовими турбінами LM2500 + потужністю понад 80 МВт (110 000 к.с.). Корабель повинен розвивати максимальну швидкість до 28 вузлів. Дальність плавання з крейсерською швидкістю у 18 вузлів, становить 7,5 тис. морських миль.

Корабель має 14 палуб, у тому числі п’ять у надбудові. Він налічує понад 2300 відсіків та розрахований на екіпаж із близько 1,7 тис. осіб, включаючи спеціалізовані кабіни для розміщення офіцерів -жінок.