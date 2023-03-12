Індія вирішила дотримуватися умов обмеження цін на російську нафту, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

Джерела видання розповіли, що урядові органи попросили банки та трейдерів дотримуватися санкцій проти Росії. Чиновники з Індії своєю чергою не стали офіційно повідомляти про підтримку санкцій та обмеження цін на російську нафту.

Раніше Індія провела детальну дискусію із США та іншими країнами Великої сімки у межах зустрічі країн G20. За даними джерел, вони задоволені діями Індії.

Видання нагадує, що Індія раніше майже не купувала нафту в Москви, однак зараз її ринок став ключовим для Росії. Наразі ця країна та Китай стали основними покупцями російської нафти після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.