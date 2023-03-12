Індія вирішила дотримуватися умов обмеження цін на російську нафту, - Bloomberg
Індія вирішила дотримуватися західних санкцій проти Росії, зокрема стелі цін на російську нафту на рівні 60 доларів
Про це інформує Bloomberg.
Джерела видання розповіли, що урядові органи попросили банки та трейдерів дотримуватися санкцій проти Росії. Чиновники з Індії своєю чергою не стали офіційно повідомляти про підтримку санкцій та обмеження цін на російську нафту.
Раніше Індія провела детальну дискусію із США та іншими країнами Великої сімки у межах зустрічі країн G20. За даними джерел, вони задоволені діями Індії.
Видання нагадує, що Індія раніше майже не купувала нафту в Москви, однак зараз її ринок став ключовим для Росії. Наразі ця країна та Китай стали основними покупцями російської нафти після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- 5 лютого стало відомо, що Індія купує все більше російської нафти та переробляє її на паливо для Європи й США.
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