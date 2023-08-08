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Головна Економіка Індія заборонила виробникам військових безпілотників використовувати китайське обладнання

Індія заборонила виробникам військових безпілотників використовувати китайське обладнання

8 серпня, 2023 вiвторок
08:19
Економіка безпілотник

В останні місяці Індія заборонила вітчизняним виробникам військових дронів використовувати обладнання і компоненти, виготовлені в Китаї. Причиною назвали зростання занепокоєння вразливістю безпеки військових даних

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на представників оборонної та промислової промисловості.

Таке рішення в Індії ухвалили на тлі напруженості між сусідами, які мають ядерну зброю, й у той час, як Нью-Делі проводить військову модернізацію, яка передбачає ширше використання безпілотних квадрокоптерів, довготривалих систем та інших автономних платформ, світовим лідером у виробництві яких є Китай.

Індійське керівництво стурбоване імовірністю компрометації розвідданих, зібраних дронами з виготовленими в Китаї комунікаційними блоками, камерами, радіопередавачами та операційним програмним забезпеченням.

Зазначається, що на двох зустрічах, під час яких обговорювалися тендерні вимоги до безпілотників, індійські військові чиновники повідомили потенційним учасникам тендеру, що в разі встановлення на їхніх апаратах обладнання і компонентів із країн, які мають спільний сухопутний кордон з Індією, вони не будуть допущені до конкурсу з міркувань безпеки.

Причиною було названо те, що таке обладнання може мати "лазівки в безпеці", які скомпрометували важливі військові дані, й передавати важливі військові дані виробнику.

Одне з анонімних джерел Reuters сказало, що посилання на сусідні країни є евфемізмом для Китаю, додавши, що індійська промисловість стала залежною від другої за величиною економіки світу, попри занепокоєння щодо кібератак.

Натомість Пекін заперечує причетність до кібератак. Міністерство торгівлі Китаю, яке минулого тижня оголосило про контроль над експортом деяких безпілотників і пов’язаного з ними обладнання, не відповіло на запитання про заходи Індії. У 2019 році Конгрес США заборонив Пентагону купувати або використовувати безпілотники та компоненти китайського виробництва.

  • Також 31 липня Китай ввів експортний контроль для певного обладнання, яке використовується у БПЛА, у зв’язку зі зростанням напруженості у відносинах зі США через технологічний доступ.
Світ
Китай
Індія
Технології
безпілотник
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