Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на представників оборонної та промислової промисловості.

Таке рішення в Індії ухвалили на тлі напруженості між сусідами, які мають ядерну зброю, й у той час, як Нью-Делі проводить військову модернізацію, яка передбачає ширше використання безпілотних квадрокоптерів, довготривалих систем та інших автономних платформ, світовим лідером у виробництві яких є Китай.

Індійське керівництво стурбоване імовірністю компрометації розвідданих, зібраних дронами з виготовленими в Китаї комунікаційними блоками, камерами, радіопередавачами та операційним програмним забезпеченням.

Зазначається, що на двох зустрічах, під час яких обговорювалися тендерні вимоги до безпілотників, індійські військові чиновники повідомили потенційним учасникам тендеру, що в разі встановлення на їхніх апаратах обладнання і компонентів із країн, які мають спільний сухопутний кордон з Індією, вони не будуть допущені до конкурсу з міркувань безпеки.

Причиною було названо те, що таке обладнання може мати "лазівки в безпеці", які скомпрометували важливі військові дані, й передавати важливі військові дані виробнику.



Одне з анонімних джерел Reuters сказало, що посилання на сусідні країни є евфемізмом для Китаю, додавши, що індійська промисловість стала залежною від другої за величиною економіки світу, попри занепокоєння щодо кібератак.

Натомість Пекін заперечує причетність до кібератак. Міністерство торгівлі Китаю, яке минулого тижня оголосило про контроль над експортом деяких безпілотників і пов’язаного з ними обладнання, не відповіло на запитання про заходи Індії. У 2019 році Конгрес США заборонив Пентагону купувати або використовувати безпілотники та компоненти китайського виробництва.