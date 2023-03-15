Індія закликала G20 відійти від теми війни в Україні та зосередитися на глобальній бідності
Перемовник Індії Амітабх Кант ствердив, що на саміті "Великої двадцятки" лідери мають зосередитися на глобальній бідності, а не війні РФ проти України
Про це пишуть Sky News.
Перемовник від Індії на саміті G20 закликав представників "Великої двадцятки" сфокусувати увагу не на темі війни Росії проти України, а глобальній бідності.
Амітабх Кант висловив думку, що, зосередившись на "конфлікті", Європа завела в глухий кут питання глобального зростання бідності та боргових зобов'язань.
Він порівняв "одну війну" з тим, що 200 мільйонів людей перебувають за межею бідності.
"Це вплинуло на харчування, на стан здоров'я, на результати навчання, люди стали низькорослими і виснаженими, а нас турбує лише одна війна між Росією та Україною", - сказав Кант на G20, форумі, де 20 країн обговорюють економічне співробітництво.
"Світ повинен рухатися далі, а Європа повинна знайти рішення щодо розв'язання своїх проблем".
- Нагадаємо, у Кремлі не виключають можливості участі президента РФ Володимира Путіна у саміті G20 в Індії, але остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.
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