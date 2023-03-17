Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Індія закупить озброєння на $8,5 млрд

Індія закупить озброєння на $8,5 млрд

17 березня, 2023 п'ятниця
09:20
Світ

У четвер, 16 березня, Індія схвалила закупівлю озброєння на суму 8,5 млрд доларів (705 млрд рупій), намагаючись посилити свою армію

Про це повідомили в міноборони Індії, цитує Reuters.

Рада з оборонних закупівель схвалила придбання 200 додаткових ракет BrahMos і 50 універсальних гелікоптерів. Також у списку є системи радіоелектронної боротьби для флоту, 307 одиниць артилерійських систем калібру 155 мм/52, машини підвищеної продуктивності й тягачі.

"На фоні оточення ядерними державами, такими як Китай та Пакистан, та зростання напруженості у відносинах з китайськими військами вздовж спірного кордону в Гімалаях Індія прагне модернізувати військову техніку радянських часів", - пише видання.

Також рада з оборонних закупівель схвалила виробництво дизельного суднового двигуна, який стане першим для Індії. Крім того, було схвалено й пропозицію військово-повітряних сил щодо зброї великої дальності, які використовуватимуть на винищувачі Су-30МКІ.

  • 15 березня перемовник Індії Амітабх Кант ствердив, що на саміті "Великої двадцятки" лідери мають зосередитися на глобальній бідності, а не війні РФ проти України.
Індія
Читайте також:
окупанти оркі русня
15 березня, 2023 середа
Окупанти змогли вийти за межі кладовища та намагаються перерізати трасу Т-05-04, - військово-політичний оглядач Коваленко
Тайсон Ф'юрі
15 березня, 2023 середа
Ф'юрі поставив крапку в розмовах щодо зриву бою з Усиком
Олександр Петраков
15 березня, 2023 середа
Петраков вмовив форварда "Баварії" виступати за збірну Вірменії
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.15
    Купівля 38.15
    Продаж 38.96
  • EUR
    Купівля 40.04
    Продаж 41.01
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
17 березня
09:44
Літак "Мрія"
Напередодні повномасштабного вторгнення літак "Мрія" мали відправити в Німеччину, але екіпажу не дозволили, - Bild
09:32
дрон MQ-9 Reaper
У США розмірковують над доцільністю запуску дронів над Чорним морем, - CNN
09:20
На Кіровоградщині сталася пожежа: загинули 5 людей, серед них 3 дитини
09:09
Оновлено
Протест проти пенсійної реформи у Франції
Протести через пенсійну реформу у Франції: сталися сутички між поліцією та активістами, заарештовано понад 200 людей
08:59
крилата ракта "Калібр"
РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: залп "калібрів" може сягати 24 одиниць
08:52
Росіяни минулої доби обстрілювали три райони Харківщини, пошкоджено будинки й господарські споруди
08:31
ЗСУ
Протягом доби ЗСУ ліквідували 760 росіян, 13 бронемашин і гелікоптер
08:27
обстріл Херсонщина
Ворог випустив 275 снарядів по Херсонщині, одна людина поранена
08:19
на фото: руйнування
За добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, восьмеро поранені
08:16
нафта танкер корабель
США направляють до Європи танкери з рекордною кількості нафти, - Bloomberg
08:09
TikTok
У Великій Британії посадовцям заборонили користуватися TikTok
08:05
OPINION
Петро Олещук
Грузія стала модульним "реінтеграційним" проєктом Московії
08:00
Огляд
танк Leopard 2 A7
Скільки та яких танків Leopard отримає Україна: розбираємося у версіях та рахуємо батальйони
07:35
окупанти
У Мелітополі окупанти заборонили здійснювати будь-які виплати громадянам без документів РФ, - Генштаб
07:12
США Україна
США продовжать надавати Україні історичні обсяги допомоги в безпековій сфері, - Білий дім
06:56
Microsoft
Microsoft додає аналог ChatGPT до свого програмного забезпечення
06:55
Анонс
Динамо - Зоря
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 18-го туру чемпіонату України з футболу
06:53
Україна вироблятиме ядерне паливо
Україна налагодить виробництво ядерного палива, яке замінить російське на європейському ринку, - Галущенко
06:24
Знайдені бочки з ураном у Лівії
Лівійська армія знайшла 2,5 тонни урану, що зникли напередодні
05:50
путін путлер
ISW пояснив, чому Росія втратить вплив в інших пострадянських країнах
05:31
"Вест Гем", Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати всіх матчів 16 березня. Хто вийшов у чвертьфінал
05:25
Кирило Буданов
"Росіяни знищили б нас економічно": Буданов про важливість повернення контролю над островом Зміїний
04:32
Артем Бондаренко, "Феєнорд" - "Шахтар", Ліга Європи
Ліга Європи: результати всіх матчів 16 березня. Хто вийшов у чвертьфінал
03:54
Сумщина
Росіяни обстріляли Сумську область з гранатометів і мінометів
03:31
окупанти крим
Російські терористи мінують ноутбуки під час відходу з позицій, - ЦНС
02:37
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
Transfermarkt визнав Мудрика найдорожчим футболістом в історії України
02:23
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морпіхи знищили російський танк і 18 окупантів
01:59
Євген Коноплянка
Коноплянка відновився від травми і отримав шанс зіграти за збірну України проти Англії
01:37
Бельгія
Україна отримає від Бельгії 240 військових вантажівок
01:23
Володимир Зеленський
Зеленський про трибунал для РФ: "Усю юридичну роботу ми зробимо, у рашизму не вийде залишитися непокараним злом"
01:14
Марта Фєдіна
Українка Фєдіна здобула історичне "золото" на КС з артистичного плавання
00:53
Олександр Зінченко, "Арсенал", Ліга Європи
"Арсенал" програв "Спортінгу" по пенальті та вилетів з Ліги Європи
00:40
Сергій Аксьонов
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 березня
00:21
Рома, Ліга Європи
"Рома" пройшла "Реал Сосьєдад" і вийшла у чвертьфінал Ліги Європи
00:16
міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Головним кроком України на шляху в НАТО є перемога над Росією, - міністр оборони Польщі Блащак
2023, четвер
16 березня
23:50
Угорщина
Угорщина визнала, що тягне з ратифікацією розширення НАТО через блокування коштів ЄС, - ЗМІ
23:25
Чорногорія
У Чорногорії напередодні президентських виборів розпустили парламент
23:22
Австрія
Австрія долучилася до створення спецтрибуналу для РФ за війну проти України
23:04
США китай санкції
Легалізує захоплення РФ територій України: США не підтримали "мирний план" Китаю
22:52
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Китай постачав РФ зброю та військове обладнання під час масштабної війни з Україною, - Politico
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV