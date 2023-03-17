Індія закупить озброєння на $8,5 млрд
У четвер, 16 березня, Індія схвалила закупівлю озброєння на суму 8,5 млрд доларів (705 млрд рупій), намагаючись посилити свою армію
Про це повідомили в міноборони Індії, цитує Reuters.
Рада з оборонних закупівель схвалила придбання 200 додаткових ракет BrahMos і 50 універсальних гелікоптерів. Також у списку є системи радіоелектронної боротьби для флоту, 307 одиниць артилерійських систем калібру 155 мм/52, машини підвищеної продуктивності й тягачі.
"На фоні оточення ядерними державами, такими як Китай та Пакистан, та зростання напруженості у відносинах з китайськими військами вздовж спірного кордону в Гімалаях Індія прагне модернізувати військову техніку радянських часів", - пише видання.
Також рада з оборонних закупівель схвалила виробництво дизельного суднового двигуна, який стане першим для Індії. Крім того, було схвалено й пропозицію військово-повітряних сил щодо зброї великої дальності, які використовуватимуть на винищувачі Су-30МКІ.
- 15 березня перемовник Індії Амітабх Кант ствердив, що на саміті "Великої двадцятки" лідери мають зосередитися на глобальній бідності, а не війні РФ проти України.
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