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Індія збільшила закупівлі нафти в Саудівської Аравії через проблеми з оплатою російського продукту, - Reuters

2 січня, 2024 вiвторок
21:57
Економіка нафта

У грудні Індія збільшила імпорт нафти із Саудівської Аравії, тому що купівля російської нафти знизилася до 11-місячного мінімуму через проблеми з оплатою

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, щонайменше 5 вантажів російської нафти Sokol замість Індії попрямували в інші місця.

Індійська нафтова корпорація IOC.NS, яка мала отримати нафту Sokol, була змушена відмовитися від своїх запасів та закуповувати нафту на Близькому Сході, щоб компенсувати дефіцит.

Reuters зазначає, що нафтопереробний завод IOC - єдина державна компанія, яка уклала річну угоду про купівлю різних сортів російської нафти, зокрема Sokol у російської компанії "Роснафта".

Імпорт російської нафти Індією в грудні знизився на 16-22%, натомість імпорт саудівської зріс приблизно на 4%.

"Щомісячний імпорт російської нафти в Індію знизився на 22% до 1,21 млн барелів на добу в грудні, тоді як Kpler (ред. - агентство з відстеження потоків нафти) показує падіння на 16% до 1,39 млн", - йдеться в матеріалі.

  • Раніше Росія збільшила постачання нафти та нафтопродуктів у Китай та Індію після того, як Європа вдесятеро скоротила їх імпорт.
Світ
Росія
Індія
нафта
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