Про це у вівторок, 28 лютого, повідомляє BBC.

"Ми сподіваємось, що інші храми також подумають про те, щоб замінити слонів роботами-слонами для своїх ритуалів", - сказав священник храму Раджкумар Намбутірі.

Зокрема зазначається, що ініціатива влади храму Ірінджадаппіллі Шрі Крішна в районі Тріссур є частиною їхньої обіцянки припинити використання живих тварин для будь-яких свят.

Модель було подаровано відділенням організації "Люди за етичне поводження з тваринами" (PETA) в Індії та індійською актрисою Парваті Тірувоту.

Додається, що вони сподівалися, що це допоможе проводити заходи без жорстокості.

Прикуті ланцюгами, осідлані та прикрашені, слони відіграють важливу роль у храмових святах у Кералі. Цей індійський штат є домом для приблизно п’ятої частини з близько 2500 слонів, яких утримують у неволі.

Окрім цього, додається, що минулого тижня Центр дослідження прав тварин написав головному міністру штату про збільшення смертності ссавців, зазначивши, що 138 слонів, які утримувалися в неволі, померли в Кералі між 2018 та 2023 роками.

В опублікованій у понеділок заяві PETA заявила, що піддавати живих слонів надзвичайно гучним звукам під час фестивалів було жорстоким, і закликала всі храми у штаті Керала перейти на реальних механічних слонів.

Модель механічного слона, подарована PETA, має зріст 3,3 метра, вагу 800 кілограмів, і виготовлена із залізної рами.