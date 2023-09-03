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Індонезія запроваджує схему "золотих віз" для залучення іноземних інвесторів

3 вересня, 2023 неділя
15:00
Світ Індонезія

Влада Індонезія вирішила запровадити схему "золотої візи", щоб залучити іноземних фізичних та корпоративних інвесторів і таким чином підійняти економічне становище

Про це інформує Reuters з посиланням на заяву міністерства юстиції та прав людини Індонезії.

За словами генерального директора імміграційної служби Сілмі Каріма, "золота віза" надає дозвіл на проживання на тривалий період від п'яти до 10 років.

Зазначається, що п’ятирічна віза вимагає від індивідуальних інвесторів створити компанію вартістю $2,5 млн, тоді як для 10-річної візи потрібні інвестиції в $5 млн.

Reuters додає, що інші країни світу, включаючи США, Ірландію, Нову Зеландію та Іспанію, запровадили подібні золоті візи для інвесторів, прагнучи залучити капітал і підприємців-резидентів.

Тим часом корпоративні інвестори повинні інвестувати $25 млн, щоб отримати п'ятирічні візи для директорів і комісарів. Їм потрібно інвестувати вдвічі, або $50 млн, щоб отримати 10-річну візу.

До окремих іноземних інвесторів, які не хочуть засновувати компанію в країні Південно-Східної Азії, застосовуються інші положення. Вимоги коливаються від 350 000 до 700 000 доларів, які можуть бути використані для придбання державних облігацій Індонезії.

"Після прибуття до Індонезії власникам золотої візи більше не потрібно подавати заявку на дозвіл", - пояснив гендиректор імміграційної служби Індонезії.

  • У червні міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував власний "мирний план" для України, який передбачає негайне припинення вогню і створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення.
  • Пізніше у МЗС України відреагували на такий "мирний план" Індонезії та закликали країну долучитися до втілення української Формули миру. 
Індонезія
Економіка
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