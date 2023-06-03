У суботу, 3 червня, агенція Reuters повідомила, що міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував власний "мирний план" для України, який передбачає негайне припинення вогню і створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення.

У своїй промові міністр, зокрема, відзначив, що в цьогорічному форумі для Азії бере участь численна делегація високопоставлених керівників оборонних відомств європейських держав, і це, на його переконання, є доказом важливості миру й безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні для стабільності Європи.

Далі він зауважив, що "події в Україні" впливають на велику кількість людей по всьому світу, бо різко зросли ціни не харчові продукти й енергоносії, і сформулював власний "мирний план".

"Перше, негайно припинити вогонь і бойові дії. Друге, розвести війська з кожної сторони на 15 кілометрів від нинішньої лінії фронту та створити демілітаризовану зону, і третє, створити під егідою ООН миротворчу місію, яка стежитиме за дотриманням режиму припинення вогню", - зазначив він.

Після цього Субіанто пропонує за участі ООН організувати й провести на "спірних територіях" референдуми, аби "об’єктивно встановити волю більшості жителів спірних територій" стосовно бачення ними свого майбутнього.

Також він запевнив, що Індонезія готова направити своїх представників до такої миротворчої місії ООН.

"Не знаю, чи моя пропозиція прийнятна, але це конкретні рекомендації до рішення форуму для якнайшвидшої деескалації й припинення кровопролиття в цьому збройному конфлікті", - зазначив Субіанто.

Реакція Міністерства закордонних справ України

Пізніше у МЗС України відреагували на "мирний план" Індонезії та закликали країну долучитися до втілення української формули миру.

"Ми цінуємо увагу, яку, вочевидь зробивши висновки із власної історії, Індонезія приділяє питанню відновлення миру в Україні", - зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Також він нагадав, що між Україною та РФ немає спірних територій, щоб проводити там референдуми.

"Росія загарбала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, що зафіксовано в офіційних документах ООН. На окупованих територіях російська армія здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Росія має забратися з українських територій, а Україна - відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Альтернативних сценаріїв бути не може", - наголосив речник МЗС.

Окрім цього, за його словами, припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань та створення демілітаризованої зони не спрацюють.

"Довготривалий мир в Україні означає звільнення українських територій від російської окупації. На це і спрямована формула миру Президента України Володимира Зеленського. Запрошуємо Індонезію долучитися до її активного втілення", - підсумував він.