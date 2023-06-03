Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Демілітаризована зона і референдуми: Індонезія запропонувала Україні свій "мирний план", у МЗС вже відреагували

Демілітаризована зона і референдуми: Індонезія запропонувала Україні свій "мирний план", у МЗС вже відреагували

3 червня, 2023 субота
15:13
Війна з Росією МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на "мирний план" Індонезії і закликали країну долучитися до втілення української формули миру

У суботу, 3 червня, агенція Reuters повідомила, що міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував власний "мирний план" для України, який передбачає негайне припинення вогню і створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення.

У своїй промові міністр, зокрема, відзначив, що в цьогорічному форумі для Азії бере участь численна делегація високопоставлених керівників оборонних відомств європейських держав, і це, на його переконання, є доказом важливості миру й безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні для стабільності Європи.

Далі він зауважив, що "події в Україні" впливають на велику кількість людей по всьому світу, бо різко зросли ціни не харчові продукти й енергоносії, і сформулював власний "мирний план".

"Перше, негайно припинити вогонь і бойові дії. Друге, розвести війська з кожної сторони на 15 кілометрів від нинішньої лінії фронту та створити демілітаризовану зону, і третє, створити під егідою ООН миротворчу місію, яка стежитиме за дотриманням режиму припинення вогню", - зазначив він.

Після цього Субіанто пропонує за участі ООН організувати й провести на "спірних територіях" референдуми, аби "об’єктивно встановити волю більшості жителів спірних територій" стосовно бачення ними свого майбутнього.

Також він запевнив, що Індонезія готова направити своїх представників до такої миротворчої місії ООН.

"Не знаю, чи моя пропозиція прийнятна, але це конкретні рекомендації до рішення форуму для якнайшвидшої деескалації й припинення кровопролиття в цьому збройному конфлікті", - зазначив Субіанто.

Реакція Міністерства закордонних справ України

Пізніше у МЗС України відреагували на "мирний план" Індонезії та закликали країну долучитися до втілення української формули миру. 

"Ми цінуємо увагу, яку, вочевидь зробивши висновки із власної історії, Індонезія приділяє питанню відновлення миру в Україні", - зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Також він нагадав, що між Україною та РФ немає спірних територій, щоб проводити там референдуми.

"Росія загарбала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, що зафіксовано в офіційних документах ООН. На окупованих територіях російська армія здійснює воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Росія має забратися з українських територій, а Україна - відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Альтернативних сценаріїв бути не може", - наголосив речник МЗС.

Окрім цього, за його словами, припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань та створення демілітаризованої зони не спрацюють.

"Довготривалий мир в Україні означає звільнення українських територій від російської окупації. На це і спрямована формула миру Президента України Володимира Зеленського. Запрошуємо Індонезію долучитися до її активного втілення", - підсумував він.

  • Раніше голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.
  • 15 травня стало відомо, що Угорщина підтримує "мирний план" Китаю щодо завершення війни в Україні й готова співпрацювати в цьому напрямку, аби "посилювати голос табору миру".

Світ
Індонезія
МЗС
МЗС України
Військові новини
переговори з РФ
Світ про Україну
Читайте також:
путін, путлер
2 червня, 2023 п'ятниця
Події в Бєлгородській області ввели Кремль в ступор, вони не можуть обстрілювати власні території, - політолог Магда
Голова Національної поліції України Ігор Клименко
2 червня, 2023 п'ятниця
Клименко пояснив, чому Гвардія наступу була створена саме в системі МВС, а не ЗСУ
на фото дим у порту Бердянська
2 червня, 2023 п'ятниця
У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи в районі порту
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.5
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
3 червня
15:35
Ердоган
Ердоган склав присягу на новий термін
15:21
Дмитро Медведєв
Медведєв розповів про "келих червоного" та "втрачену вітчизну"
15:12
Український митець Майк Ренард представив нову роботу на виставці у Словенії
15:00
Оновлено
Київ, обстріл поліклініки
Зачинене укриття у Києві: директору поліклініки Шугалевичу й заступниці райадміністрації Алєксєєнко присудили домашній арешт, охоронця затримано на 2 місяці
14:53
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Пригожин заявив, що Шойгу й Герасимов повинні застрелитись або їх стратять на Красній площі, - Піонтковський
14:27
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі армія РФ тримає два ракетоносії із 16 "калібрами"
13:41
Ексклюзив
атака Москви дронами
Атака Москви дронами, цілком можливо, організована Росією, - британський експерт Грант
13:28
Колаборанти
Закликали співпрацювати з окупантами: на Дніпропетровщині та Миколаївщині оголосили підозру 4 громадянам
12:22
Зеленський
Деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в союзі, - Зеленський
12:07
електроенергія, світло ЛЕП
Унаслідок російських обстрілів шість областей України частково залишилися без електропостачання, - Міненерго
11:47
Легіон “Свобода России”
Легіон "Свобода Росії" запропонував жителям Бєлгородської області евакуацію в Україну
11:26
Укриття у школах
В Україні перевірили понад 4800 укриттів, 252 були зачинені
11:07
Робота з відновлення електропостачання Херсон
На Київщині триває ліквідація наслідків негоди, - ДТЕК
10:46
СБУ оголосила підозру посадовцю Херсонської ОВА, який працював на РФ
СБУ повідомила про підозру чинному посадовцю Херсонської ОВА, який під час окупації міста працював на РФ
10:26
Ексклюзив
Дана Ярова
Не заважайте працювати волонтерам, - громадська діячка Ярова
10:24
Володимир Зеленський
Україна готова розпочати контрнаступ, - Зеленський
10:03
ліки
"Фуфломіцини" для українців: які ліки не варті вашої уваги та грошей
09:58
Ллойд Остін
Глава Пентагону попереджає про загрозу війни на Тайвані: конфлікт буде руйнівним
09:49
Ексклюзив
Оксана Корчинська
Держава не в змозі самостійно подбати про своє військо і ще хоче стягнути податок на волонтерство, - волонтерка Корчинська
09:39
Вагнер, Євген Пригожин
ПВК Вагнер завершує виведення своїх військ з Бахмута. Там зростає роль російських десантників, - британська розвідка
09:19
Харківщина обстріл
Військові РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині: 5 загиблих, 10 поранених
08:57
обстріл
За добу армія РФ вдарила по 24 населених пунктах Запорізької області: є загиблі та поранені
08:53
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Їх багато
08:27
Херсонська область
На Херсонщині росіяни вдарили по приватних будинках, двох церквах та медзакладу: поранено 5 людей, з них 2 дитини
08:06
Огляд
Війна, яку треба виграти, Галичина на манжетах і як створюють монстронароди – 5 книг про витоки і нерівності
08:04
ліквідовані російські солдати
За добу Росія втратила в Україні 560 військових, 10 танків і 7 ППО, - Генштаб ЗСУ
07:48
Оновлено
Аварія потяга в Індії
В Індії зіштовхнулись два потяги: понад 288 людей загинуло, 850 поранені
07:40
дрон Shahed-136
У збитих БПЛА Shahed виявили запчастини з країн-союзників України, - Данілов
07:27
OPINION
Микола Княжицький
УПЦ МП постійно стверджує, що вони не МП, а звичайна українська церква
07:08
ЗСУ
Росіяни продовжують агітувати населення вступати до армії РФ, - Генштаб ЗСУ
06:51
російські окупанти
Військові РФ сперечаються між собою щодо приписування успіхів на фронті, - ISW
06:22
Джо Байден
Завдяки підвищенню ліміту держборгу США вдалося запобігти економічній кризі та колапсу, - Байден
06:03
Моравецький та Трюдо
Канада й Польща оприлюднили спільну заяву з підтримкою України
05:35
Електропікап LUAZ
На виставці у Києві презентували український електропікап LUAZ
05:18
Лісова пожежа, ліс, лісові пожежі
У Канаді вирують лісові пожежі: до гасіння залучать армію
04:50
Злиток золота
Росія активно продає золото з фонду добробуту, щоби покрити дефіцит бюджету
04:21
Міхо Саакашвілі 2008 рік
Грузія може мати спільний кордон з Україною на узбережжі Чорного моря, -  Саакашвілі
03:53
F-16
США та Данія обговорять навчання українських пілотів на F-16
03:25
тайфун
На півдні Японії лютує тайфун Мавар: евакуюють 2 млн людей, є зниклі безвісти
02:57
Фото Марсу з супутника Mars Express
Європейське космічне агентство провело перший в історії стрім поверхні Марса
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV