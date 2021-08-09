Інфляція в липні прискорилася до 10,2% порівняно з минулим роком, - Держстат
У серпні 2021 року інфляція у річному вимірі прискорилася до 10,2% із 9,5% у липні
Про це йдеться у даних Державної служби статистики.
Зазначається, що у липні 2021 року споживчі ціни порівняно з червнем зросли на 0,1%.
Базова інфляція у липні 2021 року становила -0,7% порівняно з червнем цього року, а з початку року - 4,2%.
Зазначається, що на споживачому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,1%. Найбільше - на 8,1% - подешевшали овочі. Крім того, на 0,7-0,5% знизилися ціни на соняшникову олію, сало і фрукти. Водночас, на 6,7% подорожчав цукор, на 0,8-0,3% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, масло, кисломолочну продукцію, сметану і яйця.
За даними Держстату, ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, зокрема на тютюнові вироби - на 0,9%, алкогольні напої - на 0,7%.
Також зазначається, що одяг і взуття подешевшали на 5,2%.
Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива відбулося в основному за рахунок підвищення цін на природний газ на 3,3%, оренду житла - на 0,7%. Ціни на транспорт зросли на 1,1% в першу чергу за рахунок подорожчання палива і мастил на 2,7%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті - на 2,4%.
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