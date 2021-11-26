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Інформація про можливий держпереворот - запрошення Ахметова до діалогу, - політехнолог

26 листопада, 2021 п'ятниця
15:51
війна з Росією

Якщо аудіозаписи щодо можливого державного перевороту, про які говорив президент Володимир Зеленський, існують - то їх варто було оприлюднити одразу

Про це заявив політтехнолог Олег Постернак у ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сазоненко".

"Ця інформація (про можливий держпереворот - ред.) -  це запрошення Ріната Ахметова до діалогу. Він декілька разів на цьому наголошував. Що стосується доказів, можливо немає дій влади через правоохоронні органи через відсутність явних доказів. Мова йде про аудіозапис, сподіваюсь ми його побачимо і почуємо", - вважає Пастернак.

На його думку, якщо такі аудіозаписи існують, то їх потрібно було оприлюднювати, щоб припинити спробу змінити владу.

"А цього не було зроблено, тому питань буде більше, ніж відповідей. Я це бачу в контексті пошуку новогобалансу з представниками великого бізнесу в Україні - це найголовніша проблема, в яку вступив Офіс президента", - підсумував він.

  • Президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот.

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Володимир Зеленський
Рінат Ахметов
державний переворот
політтехнолог
Коментар з Анжелікою Сизоненко
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