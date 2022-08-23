Про це йдеться у твіттері розробників додатку "Повітряна тривога".

“Друзі, інформація про оновлення сигналів тривоги у загальних системах сповіщення, яка зараз активно шириться соціальними мережами та новинними ресурсами – це фейк! Застосунок “Повітряна тривога” не має до цього жодного відношення”, – йдеться у дописі.

У ДСНС з цього приводу оприлюднили роз’яснення, у якому йдеться, що порядок передачі сигналів оповіщення затверджений постановою Кабміну від 27 вересня 2017 р. Тобто впродовж п’яти років вони незмінні.