Інформація про звільнення Железняка не відповідає дійсності, - партія "Голос"

Про це повідомляє прес-служба "Голосу".



"Інформація про нібито звільнення Ярослава Железняка з посади голови фракції "Голосу" у Верховній Раді не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.



Згідно з положенням про фракцію, призначення та звільнення голови фракції та його заступників відбувається не менше, ніж 2/3 голосів від складу фракції.



"Закликаємо колег утриматися від провокацій та розповсюдження завідомо неправдивої інформації", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фракція "Голос" на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка.