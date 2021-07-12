Інформація про звільнення Железняка не відповідає дійсності, - партія "Голос"
Партія "Голос" заявляє, що інформація про нібито звільнення Ярослава Железняка з посади голови фракції "Голосу" у Верховній Раді не відповідає дійсності
Про це повідомляє прес-служба "Голосу".
"Інформація про нібито звільнення Ярослава Железняка з посади голови фракції "Голосу" у Верховній Раді не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.
Згідно з положенням про фракцію, призначення та звільнення голови фракції та його заступників відбувається не менше, ніж 2/3 голосів від складу фракції.
"Закликаємо колег утриматися від провокацій та розповсюдження завідомо неправдивої інформації", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фракція "Голос" на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка.
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