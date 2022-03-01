Інформаційні атаки проти Росії: Міноборони РФ анонсувало атаки по об'єктах СБУ та 72-му головному центру ПСО у Києві

Про це повідомляє Meduza.



У заяві Міноборони РФ йдеться, що російські війська завдадуть удару по об'єктах у Києві, звідки йдуть інформаційні атаки проти Росії.



Зокрема, для припинення інформаційних атак Росія високоточною зброєю атакує технологічні об'єкти СБУ та 72-го головного центру ПСО у Києві, повідомили російські військові.



"Закликаємо українських громадян, які залучаються українськими націоналістами для здійснення провокацій проти Росії, а також жителів Києва, які мешкають поруч із ретрансляційними вузлами, покинути свої будинки", - йдеться у повідомленні відомства.



Водночас ДБР застерегло щодо чергового фейку, до якого спробують вдатися російські окупанти, що нібито українське керівництво та уряд здали країну.



"Цю дезінформацію можуть тиражувати через усі можливі канали. Але знайте - це фейк! Його мета - дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі", - йдеться у дописі відомства у Telegram.



Нагадаємо, 28 лютого СБУ спростувала інформацію, що російські війська можуть глушити інтернет, зв'язок і телебачення у прифронтовій зоні для поширення дезінформації.