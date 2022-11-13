"Ініціатива переходить до українців": аналітик Умланд про зміну ставлення Німеччини до Росії
Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд повідомив, що в Німеччині збільшуються проукраїнські погляди на війну
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Українці стали займати місце росіян в поглядах німців. В Німеччині та інших західних країнах емоційна підтримка точно на боці України. Це відбивається в різних ініціативах від громадянського суспільства Німеччини. В Німеччині також є велика підтримка державної політики щодо України", - розповів Умланд.
Аналітик наголосив, що проросійські погляди в Німеччині дуже зменшуються.
"Зараз в Німеччині вже дуже скептично почали ставитися до Росії. Оскільки німці бачать, що роблять росіяни в Україні. Німців часто шокують звірства росіян в Україні. Саме тому Росія втратила свій вплив на німців", - додав він.
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