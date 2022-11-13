Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Українці стали займати місце росіян в поглядах німців. В Німеччині та інших західних країнах емоційна підтримка точно на боці України. Це відбивається в різних ініціативах від громадянського суспільства Німеччини. В Німеччині також є велика підтримка державної політики щодо України", - розповів Умланд.

Аналітик наголосив, що проросійські погляди в Німеччині дуже зменшуються.

"Зараз в Німеччині вже дуже скептично почали ставитися до Росії. Оскільки німці бачать, що роблять росіяни в Україні. Німців часто шокують звірства росіян в Україні. Саме тому Росія втратила свій вплив на німців", - додав він.

9 жовтня в Україну прибула нова партія військової допомоги з Німеччини: БМП Dingo, ракети для Iris-T SLM, антидронні датчики і транспортери Oshkosh

11 листопада уряд Німеччини виділив додатково 1 млрд євро зі свого бюджету на 2023 рік на підтримку Україні – кошти будуть спрямовані на захист від російських кібератак і збір доказів воєнних злочинів Росії

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