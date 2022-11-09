Про це інформують на сайті федерального уряду Німеччини.

В оновленому списку військової допомоги Україні - 30 бронемашин Dingo, 18 розвідувальних безпілотників, п’ять тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh та ракети для системи ППО Iris-T SLM - кількість не вказана.

Також раніше вже було передано 14, а тепер ще чотири антидроних датчики та до двох поставлених - ще один навантажувач.

До нового списку на відправлення Німеччина додала більше ракет для системи Iris-T SLM, п’ять мобільних розвідувальних комплексів, 42 машини для розмінування, чотири мобільні та захищені системи розмінування та ще три такі дистанційно керовані.

З міркувань безпеки уряд країни утримується від поширення інформації щодо способів і часу доставлення, доки не відбудеться передача.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Німеччина передасть Україні дві системи ППО IRIS-T до кінця поточного року і ще дві - на початку наступного.

12 жовтня надана Німеччиною система протиповітряної оборони IRIS-T прибула до України.

Раніше повідомлялося, що надана Німеччиною система протиповітряної оборони IRIS-T уже виконує завдання на південному напрямку.

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який нещодавно передали з Німеччини, 18 жовтня уже став на бойове чергування.

24 жовтня повідомлялося, що Німеччина якомога швидше надасть Україні ще три комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, Кожен із таких комплексів здатен захистити велике місто.

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