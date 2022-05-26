Ініціатори заяви Медведчука думали, що зашкодять Порошенку, а вдарили по Зеленському, - нардеп Княжицький
Депутат від "Євросолідарності" Микола Княжицький наголосив, що вести боротьбу з політичними опонентами в умовах війни, коли політичні опоненти не ведуть боротьбу з владою виглядає нерозумно
Про це нардеп сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"З моєї точки зору - це історія (Медведчук дав свідчення проти Порошенка, - Ред.), яка компроментує самого Зеленського. Сильний президент мав би покликати представників влади та опозиції й сказати: - об'єднуймося. У фракціях є люди, які мають різні точки зору, але ці люди люблять Україну й хочуть її боронити. Давайте усі разом воювати на фронті, у військовому штабі, у штабі інформаційної оборони. Розподіляймо обов‘язки, об‘єднаймо найкращих людей усіх політичних сил. Якби Зеленський так зробив, то лідерство стало б безсумнівним. Натомість хтось вирішив перетворити Зеленського на дрібного скандаліста, що витягує із шафи Медведчука, якого просять посварити Порошенко", - пояснив Княжицький.
Також депутат від "Євросолідарності" додав, що Медведчук завжди працює на владу. Він працював на радянську владу, коли знищував Стуса. Потім працював на Кучму, Януковича, а зараз пристосувався до Зеленського.
"Медведчук говорить те, що хоче Зеленський. Оскільки він ув‘язнений, йому хочеться хороших умов, щоб його звідти випустили. Він читає текст з суфлера, який йому написали. До цього тексту немає жодної довіри. Очевидно, жодних юридичних наслідків заява Медведчука не буде мати. Тому що, якщо Порошенко, як і будь-який громадянин, винен - це повинен довести суд. Але хтось захотів перетворити Зеленського із загальнонаціонального лідера на карикатуру. Хтось захотів повернути його в минуле. І от ініціатором цієї справи виставили Медведчука. Думали, що зашкодять Порошенко, а вдарили по Зеленському", - підкреслив Княжицький.
- Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко вважає заяви кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука недоречними й закликає всіх залишити політичні суперечки до перемоги у війні з Росією
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