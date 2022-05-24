Політик висловив таку думку в етері Еспресо.

"Мені здається, що нам треба максимально тримати єдність. Історія про те, що саме зараз зʼявляються відео з кумом Путіна Медведчуком від СБУ, є достатньо дивною. Я б ще раз закликав усіх залишити політичні суперечки до перемоги у війні з Росією", - зазначив Гончаренко.

Народний депутат додав, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі головною темою є подолання Україною наслідків повномасштабного нападу Російської Федерації.

"Сказати, що покази Віктора Медведчука є якоюсь важливою темою в Давосі - це неправда від слова взагалі. Учора ніхто про це не говорив. Усім цікаво інше - як Україна буде перемагати. Внутрішній політичний контекст України нікому не цікавий. Учора ми обговорювали з журналістами, з міжнародними партнерами теми відбудови", - зауважив Олексій Гончаренко.

Партія "Європейська Солідарність" назвала заяви Медведчука на адресу Петра Порошенка інформаційною диверсією в інтересах-країни агресора.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький назвав оприлюднення СБУ заяв Медведчука "ганебною спецоперацією, яка є абсолютно недоречною у військовий час".

Автор книги-розслідування "Справа Василя Стуса" Вахтанг Кіпіані розкритикував оприлюднення СБУ заяв заарештованого Віктора Медведчука щодо нібито причетності 5-го президента України Петра Порошенка до схем купівлі вугілля з ОРДЛО і виведення з держвласності ділянки нафтопроводу.

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