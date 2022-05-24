Закликаю усіх залишити політичні суперечки до перемоги у війні з Росією, - нардеп Гончаренко про заяви Медведчука
Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко вважає заяви кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука недоречними й закликає всіх залишити політичні суперечки до перемоги у війні з Росією
Політик висловив таку думку в етері Еспресо.
"Мені здається, що нам треба максимально тримати єдність. Історія про те, що саме зараз зʼявляються відео з кумом Путіна Медведчуком від СБУ, є достатньо дивною. Я б ще раз закликав усіх залишити політичні суперечки до перемоги у війні з Росією", - зазначив Гончаренко.
Народний депутат додав, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі головною темою є подолання Україною наслідків повномасштабного нападу Російської Федерації.
"Сказати, що покази Віктора Медведчука є якоюсь важливою темою в Давосі - це неправда від слова взагалі. Учора ніхто про це не говорив. Усім цікаво інше - як Україна буде перемагати. Внутрішній політичний контекст України нікому не цікавий. Учора ми обговорювали з журналістами, з міжнародними партнерами теми відбудови", - зауважив Олексій Гончаренко.
- Партія "Європейська Солідарність" назвала заяви Медведчука на адресу Петра Порошенка інформаційною диверсією в інтересах-країни агресора.
- Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький назвав оприлюднення СБУ заяв Медведчука "ганебною спецоперацією, яка є абсолютно недоречною у військовий час".
- Автор книги-розслідування "Справа Василя Стуса" Вахтанг Кіпіані розкритикував оприлюднення СБУ заяв заарештованого Віктора Медведчука щодо нібито причетності 5-го президента України Петра Порошенка до схем купівлі вугілля з ОРДЛО і виведення з держвласності ділянки нафтопроводу.
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