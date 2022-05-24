Зеленський не втік з Києва завдяки новій армії, яку створив з нуля Порошенко, - автор книги "Справа Василя Стуса" Кіпіані про заяви Медведчука
Головний редактор видання "Історична правда", автор книги-розслідування "Справа Василя Стуса" Вахтанг Кіпіані розкритикував оприлюднення СБУ заяв заарештованого Віктора Медведчука щодо нібито причетності п'ятого президента України Петра Порошенка до схем купівлі вугілля з ОРДЛО і виведення з держвласності ділянки нафтопроводу
Про це Кіпіані написав у Facebook.
При цьому журналіст нагадав, що чинний президент Володимир Зеленський прийшов до влади з лозунгом "припинити стріляти" і завдячує своєю безпекою армії, розбудованій за часів президентства Порошенка.
"Зеленський, який став президентом з ідеєю "надо просто пєрєстать стрєлять", не втік з Києва лише завдяки новій армії, якої не було у 2014-му і яку створили фактично з нуля Порошенко, Турчинов, Муженко. Це все, що я хочу сказати про відео з покидьком Медведчуком.
У коментарях Кіпіані назвав дії СБУ атакою на лідера найбільшої проєвропейської партії.
"Армія стікає кров'ю, а зелені починають атаку на лідера найбільшої проєвропейської партії", - написав Кіпіані.
Довідка: Віктор Медведчук, який був адвокатом Василя Стуса і сприяв засудженню поета, домігся в Дарницькому райсуді Києва заборони поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Проте у березні 2021 року Апеляційний суд Києва скасував рішення Дарницького райсуду.
- Партія "Європейська Солідарність" назвала заяви Медведчука на адресу Петра Порошенка інформаційною диверсією в інтересах-країни агресора.
- Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький назвав оприлюднення СБУ заяв Медведчука "ганебною спецоперацією, яка є абсолютно недоречною у військовий час".
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