Зеленський не втік з Києва завдяки новій армії, яку створив з нуля Порошенко, - автор книги "Справа Василя Стуса" Кіпіані про заяви Медведчука

Про це Кіпіані написав у Facebook.

При цьому журналіст нагадав, що чинний президент Володимир Зеленський прийшов до влади з лозунгом "припинити стріляти" і завдячує своєю безпекою армії, розбудованій за часів президентства Порошенка.

"Зеленський, який став президентом з ідеєю "надо просто пєрєстать стрєлять", не втік з Києва лише завдяки новій армії, якої не було у 2014-му і яку створили фактично з нуля Порошенко, Турчинов, Муженко. Це все, що я хочу сказати про відео з покидьком Медведчуком.

У коментарях Кіпіані назвав дії СБУ атакою на лідера найбільшої проєвропейської партії.

"Армія стікає кров'ю, а зелені починають атаку на лідера найбільшої проєвропейської партії", - написав Кіпіані.

Довідка: Віктор Медведчук, який був адвокатом Василя Стуса і сприяв засудженню поета, домігся в Дарницькому райсуді Києва заборони поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Проте у березні 2021 року Апеляційний суд Києва скасував рішення Дарницького райсуду.

Партія "Європейська Солідарність" назвала заяви Медведчука на адресу Петра Порошенка інформаційною диверсією в інтересах-країни агресора.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький назвав оприлюднення СБУ заяв Медведчука "ганебною спецоперацією, яка є абсолютно недоречною у військовий час".

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