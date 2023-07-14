"Інноваційний підхід до обстеження територій": Данія надала Україні дрони для виявлення мін
Міністерство оборони Данії в межах нового пакету військової допомоги надало Україні шість дронів для виявлення ворожих мін
Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
"Міністерство оборони Данії передало 6 дронів для розмінування в межах пакета допомоги Україні. Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, у тому числі водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів", - написав він.
Резніков назвав ці дрони "інноваційним підходом до обстеження територій".
Він також опублікував відео, на якому показано роботу безпілотників.
Варто зазначити, що раніше Данія однією з перших зголосилася навчати українських пілотів керуванню винищувачами F-16. Також вона надала Києву партію танків Leopard 1.
На саміті НАТО у Вільнюсі Данія та низка інших країн підтримали ідею надання Україні безпекових гарантій.
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