Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Міністерство оборони Данії передало 6 дронів для розмінування в межах пакета допомоги Україні. Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, у тому числі водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів", - написав він.

Резніков назвав ці дрони "інноваційним підходом до обстеження територій".

Він також опублікував відео, на якому показано роботу безпілотників.

Варто зазначити, що раніше Данія однією з перших зголосилася навчати українських пілотів керуванню винищувачами F-16. Також вона надала Києву партію танків Leopard 1.

На саміті НАТО у Вільнюсі Данія та низка інших країн підтримали ідею надання Україні безпекових гарантій.