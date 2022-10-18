Іноземні добровольці в Україні планують створити Тюркський легіон
Азербайджанський доброволець ЗСУ оголосив про плани створення в Україні Тюркського легіону
Про це повідомляє телеграм-канал AZfront.
За словами уродженця Хачмазського району Магомеда Дафарова, до складу нового формування планується набір азербайджанців, турків, кримських татар, узбеків та представників інших тюркських народів.
Джафаров заявив, що вірмени обіймають високі посади в МВС України і будують підступи проти азербайджанців, які воюють на боці ЗСУ. Він також висловив невдоволення діяльністю азербайджанської діаспори та посольства АР в Україні через байдуже ставлення до проблем азербайджанців. За його словами, до гарячої лінії посольства доводиться додзвонюватись годинами, а домогтися прийому до посольства дуже складно і на це йдуть дні.
Також видання зазначає, що на боці ЗСУ воюють близько 500 азербайджанців.
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