Іноземні користувачі Airbnb забронювали житло в Україні на $15 млн, щоб допомогти українським підприємцям
Іноземні користувачі сервісу Airbnb забронювали житло в Україні на $15 млн, щоб фінансово допомоги українським підприємцям у сфері готельного бізнесу
Про це повідомив у Twitter. гендиректор Airbnb Брайан Ческі.
"Упродовж тижня було заброньовано 434 000 ночівель. Це $15 млн для готелів в Українію. Від імені наших господарів в Україні дякую", - написав Ческі.
Керівник зазначив, що упродовж 48 годин в Україні забронювали 61 406 ночівель.
"Це $1,9 млн для готелів. Така класна ідея від нашої спільноти. Дякую", - написав Ческі.
- Нагадаємо, раніше міжнародний сервіс для оренди помешкання Airbnb заявив, що призупиняє роботу в Росії та Білорусі.
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