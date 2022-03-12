Іноземні користувачі Airbnb забронювали житло в Україні на $15 млн, щоб допомогти українським підприємцям

Про це повідомив у Twitter. гендиректор Airbnb Брайан Ческі.



"Упродовж тижня було заброньовано 434 000 ночівель. Це $15 млн для готелів в Українію. Від імені наших господарів в Україні дякую", - написав Ческі.



Керівник зазначив, що упродовж 48 годин в Україні забронювали 61 406 ночівель.



"Це $1,9 млн для готелів. Така класна ідея від нашої спільноти. Дякую", - написав Ческі.



Нагадаємо, раніше міжнародний сервіс для оренди помешкання Airbnb заявив, що призупиняє роботу в Росії та Білорусі.