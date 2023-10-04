Іноземцям важко сприймати, що ми тут якісь заходи проводимо, а паралельно триває війна, - легкоатлетка Левченко

Про це Юлія Левченко сказала в інтерв'ю "Трибуні".

"Завжди підтримують, єдине що – у людей або завжди чорне, або біле. "У вас війна, а ви тут спорт". У них якісь речі не можуть існувати разом. Можливо, ми теж колись так думали, але ми зараз живемо в умовах, коли ми тут якісь заходи проводимо, а паралельно продовжується війна. Для іноземців це важко для сприйняття. У них або ви воюєте, або змагаєтесь – ви вже там визначтесь", - заявила Левченко.

Українська легкоатлетка зізналась, що це важко доносити іноземцям.

"Це важко доносити. Важко іноді словами донести це до інших людей з іншим менталітетом, що ми хочемо, щоб наше життя повернулося до норми, що ми просто хочемо жити", – сказала Юлія Левченко.

25-річна Юлія Левченко є срібною призеркою чемпіонату світу-2017 у Лондоні (Велика Британія), а також дворазовою чемпіонкою світу (серед молоді) зі стрибків у висоту, турніри проходили у польському Бидгощі (2017) і шведському Євле (2019).

Левченко народилась у Бахмуті.