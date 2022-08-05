У мене не було навіть тренувального одягу, коли я приїхала до Європи, - легкоатлетка Левченко

Про це повідомляє "Трибуна".

Левченко розповіла, хто і як допомагає нашим спортсменам після 24 лютого.

"В перші дні війни до мене та до інших спортсменів, хто має з ними контракти, звернулись із Nike. Вони дуже допомогли. Це і фінансування, і підтримка. Бо я приїхала (прим. - до Європи), у мене не було навіть тренувального одягу - взяла з собою тільки все необхідне, теплі речі. Тому спонсори допомогли", - розповіла Юлія Левченко.

Легкоатлетка також відзначила роботу Федерації.

"В плані зборів нам допомагає Федерація. Дуже багато роблять - документи, підготовка. Міжнародна федерація легкої атлетики теж допомагає фінансувати збори, виділили спеціальний фонд на підтримку українських спортсменів", - каже Юлія Левченко.

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