Instagram запустив нову функцію створення шаблонів у сторіс

Про це пише TechCrunch.

Зазначається, що шаблони можуть використовувати підписники і додавати до них щось своє, проте вони не зможуть змінити те, що вже було на шаблоні.

Щоб створити шаблон, потрібно завантажити сторіс та додати такі елементи, як GIF, свій текст або зображення з галереї. Потім торкнутися наклейки "Додайте свої шаблони" та вибрати елементи, які потрібно закріпити. Користувачі, які хочуть поділитися шаблоном, не можуть змінювати те, що вибрав автор, але вони можуть вносити зміни до нього.

Від 15 грудня нова функція поширилася в усьому світі.