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Головна Технології Instagram запустив нову функцію створення шаблонів у сторіс

Instagram запустив нову функцію створення шаблонів у сторіс

16 грудня, 2023 субота
10:09
Технології Інстаграм

У п'ятницю, 15 грудня, у соціальній мережі Instagram з'явилася нова функція, що дозволяє створювати налаштовані шаблони під назвою "Додайте своє" з GIF, зображеннями та текстом

Про це пише TechCrunch.

Зазначається, що шаблони можуть використовувати підписники і додавати до них щось своє, проте вони не зможуть змінити те, що вже було на шаблоні.

Щоб створити шаблон, потрібно завантажити сторіс та додати такі елементи, як GIF, свій текст або зображення з галереї. Потім торкнутися наклейки "Додайте свої шаблони" та вибрати елементи, які потрібно закріпити. Користувачі, які хочуть поділитися шаблоном, не можуть змінювати те, що вибрав автор, але вони можуть вносити зміни до нього.

Від 15 грудня нова функція поширилася в усьому світі.

Інстаграм

  • Раніше керівник Instagram Адам Моссері заявив, що для користувачів соцмережі з усього світу з'явилась можливість завантажувати Reels на пристрій.
Світ
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