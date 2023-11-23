Instagram дозволив завантажувати Reels користувачам з усього світу

Про це пише TechCrunch.

Вказано, що раніше завантажувати Reels на пристрій могли тільки користувачі зі США, усі інші могли зберегти короткі відео лише у додатку.

Для того щоб завантажити відео, необхідно натиснути на кнопку "Поділитися" та вибрати опцію завантаження. Проте користувачі, які створили відео, можуть обмежити можливість завантаження власних відео. Це можна зробити у налаштуваннях конфіденційності, натиснувши на відповідну кнопку.

Завантажені відео матимуть водяний знак Instagram з назвою акаунту. Проте, якщо у Reels використана ліцензійна музика, на пристрій воно потрапить без звуку. Ролики з оригінальною звуковою доріжкою матимуть звук у завантаженому кліпі.