Instagram дозволив завантажувати Reels користувачам з усього світу
Керівник Instagram Адам Моссері заявив, що для користувачів соцмережі з усього світу з'явилась можливість завантажувати Reels на пристрій
Про це пише TechCrunch.
Вказано, що раніше завантажувати Reels на пристрій могли тільки користувачі зі США, усі інші могли зберегти короткі відео лише у додатку.
Для того щоб завантажити відео, необхідно натиснути на кнопку "Поділитися" та вибрати опцію завантаження. Проте користувачі, які створили відео, можуть обмежити можливість завантаження власних відео. Це можна зробити у налаштуваннях конфіденційності, натиснувши на відповідну кнопку.
Завантажені відео матимуть водяний знак Instagram з назвою акаунту. Проте, якщо у Reels використана ліцензійна музика, на пристрій воно потрапить без звуку. Ролики з оригінальною звуковою доріжкою матимуть звук у завантаженому кліпі.
- Раніше в Instagram з'явилась можливість публікувати пости та Reels для обмеженого кола близьких друзів. Раніше ця функція була доступна тільки для сторіз.
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