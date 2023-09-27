Інститут українознавства обрав заступником голови Вєдєнєєва. Ексочільник УІНП В’ятрович назвав призначення неприпустимим

Про це йдеться на сторінці Науково-дослідного інституту українознавства у Facebook.

Зазначається, що Вєдєнєєва обрали заступником голови Інституту українознавства 21 вересня на зборах колективу.

Там його представили як українського історика, військового аналітика та експерта, полковника запасу, доктора історичних наук і професора. У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему "Діяльність спеціальних підрозділів руху українських націоналістів та Української повстанської армії (1920-1950 рр.)" і написав понад 750 друкованих праць, у тому числі 50 монографій, навчальних посібників та науководокументальних праць.

Водночас історик, чинний нардеп і колишній голова Українського інституту національної пам'яті у 2014–2019 роках Володимир В’ятрович розкритикував призначення Вєдєнєєва і назвав його неприпустимим.

"Одним із головних завдань Росії в історичній політиці в попередні десятиліття тому було заперечення геноцидного характеру Голодомору. Колосальні ресурси витрачалися на те, щоб так не сприймали його в Україні, не визнавали таким у світі. З приходом до влади в Україні Януковича Росія розпочала зносити здобутки визнання Голодомору геноцидом попереднього президента. Тому новий, обраний у 2010 вже на першому ж своєму виступі закордоном весною цього року сказав, що нема підстав твердити про геноцид, була лиш загальна трагедія народів СРСР", - написав В'ятрович.

За його словами, тоді нове керівництво СБУ почало закривати архіви КДБ, де містилася інформація про події 1930-тих. Проте, на його думку, головними інструментами цієї російської кампанії стали нові очільники Українського інституту національної памʼяті, структури створеної за президентства Віктора Ющенка для дослідження Голодомору і поширення інформації про нього.

"Це були комуніст Валерій Солдатенко та кагебіст Дмитро Вєдєнєєв. Обидва встигли наробити шкоди Україні поки перший з них був директором УІНП, а другий його заступником. Обидва втекли з посад після втечі Януковича у 2014. І ось вчора дізнаюся, що Вєдєнєєв знову на посаді заступника директора. Щоправда, вже не Інституту національної памʼяті, але все ж державної установи - Інституту українознавства. Це неприпустимо, тим паче в час війни - Вєдєнєєв озвучувач російських наративів про наше минуле", - наголосив В'ятрович.



Нардеп закликав Міністерство освіти і науки України та особливо його очільника Оксена Лісового "виправити цю ганебну помилку".