Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Інститут українознавства обрав заступником голови Вєдєнєєва. Ексочільник УІНП В’ятрович назвав призначення неприпустимим

Інститут українознавства обрав заступником голови Вєдєнєєва. Ексочільник УІНП В’ятрович назвав призначення неприпустимим

27 вересня, 2023 середа
15:59
Суспільство Дмитро Вєдєнєєв

Науково-дослідний інститут українознавства призначив на посаду заступника директора з наукової роботи Дмитра Вєдєнєєва, який був заступником голови Українського інституту національної пам’яті за часів президентства Януковича. Натомість ексочільник УІНП Володимир В’ятрович назвав таке призначення неприпустимим

Про це йдеться на сторінці Науково-дослідного інституту українознавства у Facebook.

Зазначається, що Вєдєнєєва обрали заступником голови Інституту українознавства 21 вересня на зборах колективу.

Там його представили як українського історика, військового аналітика та експерта, полковника запасу, доктора історичних наук і професора. У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему "Діяльність спеціальних підрозділів руху українських націоналістів та Української повстанської армії (1920-1950 рр.)" і написав понад 750 друкованих праць, у тому числі 50 монографій, навчальних посібників та науководокументальних праць. 

Водночас історик, чинний нардеп і колишній голова Українського інституту національної пам'яті у 2014–2019 роках Володимир В’ятрович розкритикував призначення Вєдєнєєва і назвав його неприпустимим.

"Одним із головних завдань Росії в історичній політиці в попередні десятиліття тому було заперечення геноцидного характеру Голодомору. Колосальні ресурси витрачалися на те, щоб так не сприймали його в Україні, не визнавали таким у світі. З приходом до влади в Україні Януковича Росія розпочала зносити здобутки визнання Голодомору геноцидом попереднього президента. Тому новий, обраний у 2010 вже на першому ж своєму виступі закордоном весною цього року сказав, що нема підстав твердити про геноцид, була лиш загальна трагедія народів СРСР", - написав В'ятрович.

За його словами, тоді нове керівництво СБУ почало закривати архіви КДБ, де містилася інформація про події 1930-тих. Проте, на його думку, головними інструментами цієї російської кампанії стали нові очільники Українського інституту національної памʼяті, структури створеної за президентства Віктора Ющенка для дослідження Голодомору і поширення інформації про нього.

"Це були комуніст Валерій Солдатенко та кагебіст Дмитро Вєдєнєєв. Обидва встигли наробити шкоди Україні поки перший з них був директором УІНП, а другий його заступником. Обидва втекли з посад після втечі Януковича у 2014.  І ось вчора дізнаюся, що Вєдєнєєв знову на посаді заступника директора. Щоправда, вже не Інституту національної памʼяті, але все ж державної установи - Інституту українознавства. Це неприпустимо, тим паче в час війни - Вєдєнєєв озвучувач російських наративів про наше минуле", - наголосив В'ятрович. 

Нардеп закликав Міністерство освіти і науки України та особливо його очільника Оксена Лісового "виправити цю ганебну помилку".

Культура
Україна
Віктор Янукович
Читайте також:
Зґвалтування дитини
26 вересня, 2023 вiвторок
"Мати не реагувала": затримано мешканця Дніпропетровщини, який ґвалтував своїх трьох дітей
Антарктида
27 вересня, 2023 середа
Через глобальне потепління в Антарктиді почали рости квіти
Пожежа в районі аеродрому у Підмосков'ї
27 вересня, 2023 середа
Вибухи прогриміли у Підмосков'ї. Очевидці пишуть про пожежу в районі аеродрому
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 39.98
    Продаж 40.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 вересня
16:54
зерно, пшениця, комбайн
Зернові розбіжності з країнами ЄС: Україна назвала умову відкликання позовів до СОТ
16:53
С-300
Парламент Болгарії підтримав надання Україні непридатних для експлуатації ракет С-300
16:46
США Ізраїль
Сполучені Штати допустили Ізраїль до програми безвізового режиму
16:33
Снаряди 155-мм
Міноборони отримало від спецімпортера "Прогрес" польські снаряди за завищеними цінами: втрати можуть становити $1 млрд, - Цензор.НЕТ
16:28
Оновлено
Кубок України
Кубок України: розклад і результати усіх матчів 1/8 фіналу
16:10
Александер Чеферін
УЄФА повертає російські юніорські команди до змагань: як реагує світ
15:47
Пенні Пріцкер
США розпочали роботу над передачею активів РФ Україні, - спецпредставниця Байдена
15:47
Оновлено
Нагірний Карабах
До Вірменії з Нагірного Карабаху виїхало понад 47 тис. біженців
15:33
Кая Каллас
Прем’єрка Естонії закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону за прикладом своєї країни
15:30
Гостомель
ФРН розслідує воєнні злочини РФ у Гостомелі, де постраждав їхній громадянин
15:29
Ексклюзив
"Навряд чи ворог зможе досягти більшого ефекту, ніж торік": військовий експерт Мусієнко про інтенсивність ракетних атак РФ на Україну
15:26
Ексклюзив
В ЗСУ повідомили про загострення ситуації на Авдіївському напрямку
15:26
У Броварах викрили суддю, який вимагав $4 тис. за "правильне вирішення питання"
15:15
Рубен Варданян
Азербайджан затримав пов'язаного з РФ мільярдера, який очолював уряд невизнаного Нагірного Карабаху
15:07
Огляд
Мобілізація, повістки
Мобілізація у жовтні 2023: чи буде посилена та кого можуть призвати
15:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Ковдра для Коломойського". Як зірки 1+1 обнулили себе підтримкою Ігоря Валерійовича
14:59
Росія продовжує продукувати фейки
Новий російський фейк: у Венеції нібито зробили принизливе графіті про контрнаступ ЗСУ
14:57
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:54
Ексклюзив
окупанти
Три відра медалей: боєць ЗСУ розповів, як окупантам підіймають кепський бойовий дух на півдні
14:36
ЗСУ, міномет, міна
Генерал Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку
14:33
суд над азовцями
У Ростові-на-Дону розпочалося нове судилище над 24 українськими воїнами з полку "Азов"
14:22
реанімобілі
Придбані за гроші донорів United24 реанімобілі надійдуть до 5 областей
14:06
На Херсонщині трактор підірвався на російській міні: водій загинув
14:00
окупанти, орки
Росіяни стали частіше грабувати місцевих жителів ТОТ на Херсонщині, - ЦНС
14:00
PR
Укргазбанк запустив програму кредитування для ФОП за 1 день в рамках "Доступні кредити 5-7-9%"
13:58
Роберт Фіцо
Фаворитом на парламентських виборах у Словаччині буде партія проросійського експрем’єра Фіцо, - опитування
13:56
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Перемога України у війні з РФ не має жодного стосунку до стратегії нацоборони Німеччини, - Пісторіус
13:51
поле, пшениця, зерно
У Польщі пропозицію України щодо ліцензування агропродукції назвали хорошою
13:49
свиняча голова
Двом російським пропагандистам підкинули під двері свинячі голови
13:38
військова аптечка IFAK
У МОЗ запевнили, що не обмежуватимуть виїзд військовозобов'язаних жінок за кордон
13:27
ПВК Вагнера
У ЗСУ підтвердили повернення вагнерівців на фронт і назвали їхню кількість в Україні
13:25
окупанти
Росія посилила мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Херсонщини
13:10
Прощання з Інною Кузнецовою
У Києві попрощалися з журналісткою Інною Кузнецовою
13:08
НАТО
У НАТО не обговорюють членство України в обмін на відмову від окупованих територій, – очільниця місії
12:55
Шахед
Україна у секретному документі пропонувала союзникам атакувати виробництво "шахедів" у Росії, Ірані та Сирії, - The Guardian
12:50
Швейцарія погодилася продати Німеччині танки Leopard-2, щоб поповнити запаси після поставок Україні
12:46
зруйнували маєток Гавсевича
У Одесі замовника та підрядника підозрюють у знищенні 120-річного маєтку Гавсевича
12:39
командувач флотом рф соколов
У Кремлі наказали поширювати чутки, що командувач Чорноморського флоту РФ вступив у змову із ЗСУ, - рух АТЕШ
12:27
До 14 днів роботи та 50 спортивних режимів: Xiaomi представила фітнес-браслет Smart Band 8 Active
12:22
Колишній адвокат Медведчука і Шарія Рибін отримав підозру від СБУ
Колишній адвокат Медведчука і Шарія Рибін отримав підозру у колабораціонізмі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV