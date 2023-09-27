Інститут українознавства обрав заступником голови Вєдєнєєва. Ексочільник УІНП В’ятрович назвав призначення неприпустимим
Науково-дослідний інститут українознавства призначив на посаду заступника директора з наукової роботи Дмитра Вєдєнєєва, який був заступником голови Українського інституту національної пам’яті за часів президентства Януковича. Натомість ексочільник УІНП Володимир В’ятрович назвав таке призначення неприпустимим
Про це йдеться на сторінці Науково-дослідного інституту українознавства у Facebook.
Зазначається, що Вєдєнєєва обрали заступником голови Інституту українознавства 21 вересня на зборах колективу.
Там його представили як українського історика, військового аналітика та експерта, полковника запасу, доктора історичних наук і професора. У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему "Діяльність спеціальних підрозділів руху українських націоналістів та Української повстанської армії (1920-1950 рр.)" і написав понад 750 друкованих праць, у тому числі 50 монографій, навчальних посібників та науководокументальних праць.
Водночас історик, чинний нардеп і колишній голова Українського інституту національної пам'яті у 2014–2019 роках Володимир В’ятрович розкритикував призначення Вєдєнєєва і назвав його неприпустимим.
"Одним із головних завдань Росії в історичній політиці в попередні десятиліття тому було заперечення геноцидного характеру Голодомору. Колосальні ресурси витрачалися на те, щоб так не сприймали його в Україні, не визнавали таким у світі. З приходом до влади в Україні Януковича Росія розпочала зносити здобутки визнання Голодомору геноцидом попереднього президента. Тому новий, обраний у 2010 вже на першому ж своєму виступі закордоном весною цього року сказав, що нема підстав твердити про геноцид, була лиш загальна трагедія народів СРСР", - написав В'ятрович.
За його словами, тоді нове керівництво СБУ почало закривати архіви КДБ, де містилася інформація про події 1930-тих. Проте, на його думку, головними інструментами цієї російської кампанії стали нові очільники Українського інституту національної памʼяті, структури створеної за президентства Віктора Ющенка для дослідження Голодомору і поширення інформації про нього.
"Це були комуніст Валерій Солдатенко та кагебіст Дмитро Вєдєнєєв. Обидва встигли наробити шкоди Україні поки перший з них був директором УІНП, а другий його заступником. Обидва втекли з посад після втечі Януковича у 2014. І ось вчора дізнаюся, що Вєдєнєєв знову на посаді заступника директора. Щоправда, вже не Інституту національної памʼяті, але все ж державної установи - Інституту українознавства. Це неприпустимо, тим паче в час війни - Вєдєнєєв озвучувач російських наративів про наше минуле", - наголосив В'ятрович.
Нардеп закликав Міністерство освіти і науки України та особливо його очільника Оксена Лісового "виправити цю ганебну помилку".
- Тим часом після звільнення міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка у Раді найближчим часом планують призначити нову голову Мінкульту. Потенційною кандидаткою на цю посаду є Юлія Федів - колишня директорка Українського культурного фонду.
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