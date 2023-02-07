Інституції ЄС сваряться через витік інформації про візит Зеленського до Брюсселя, - The Guardian
Після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя спалахнули взаємні звинувачення серед офіційних осіб ЄС
Про це пише The Guardian.
У ЄС занепокоєні тим, що витік інформації може поставити життя Зеленського під загрозу.
Нагадаємо, що видання Financial Times повідомило, що ЄС готується прийняти Володимира Зеленського на саміті в Брюсселі 9 лютого. До цього Зеленський виїжджав із України лише раз - до США. При цьому його візит тримали в суворій таємниці.
"Президент Європейської ради Шарль Мішель, який організовує саміти ЄС, вважає Європейський парламент відповідальним за витік інформації. Його речник не підтвердив і не спростував візит, сказавши: "Є відкрите запрошення президента Зеленського відвідати Брюссель", - пише видання.
"Ця сварка збентежила президентку Європейського парламенту Роберту Метсолу, чиїх чиновників звинувачують у витоку інформації. Вона також є членом групи ЄНП, яка повідомила про візит", - додали в ЗМІ.
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