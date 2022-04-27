Інтенсивність "демілітаризації" прикордонних районів РФ зростатиме, - Подоляк
Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що інтенсивність "демілітаризації" Росії у прикордонних з Україною районах найближчими тижнями зростатиме
Про це Михайло Подоляк заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Інтенсивність війни дуже висока… Безумовно, така інтенсивність конфлікту буде точно відображатись на прикордонних районах РФ, - сказав радник глави ОПУ. - Там стрімко зростатимуть панічні настрої, там будуть з’являтись конфліктні ситуації, там будуть вибухати склади, і це буде тільки й тільки поглиблюватись. І інтенсивність демілітаризації РФ, особливо в прикордонних районах, на мій погляд, в наступні тижні буде тільки суттєво зростати".
На думку Михайла Подоляка, це буде викликати нарешті у росіян питання: "А що ж ми робимо в Україні? Чому ми там два місяці вбиваємо людей так масово, і яку ціну ми готові за це заплатити?". І ці склади, ці ГСМ, ці бази палива – це все буде наслідок, це будуть боргові виплати, які Росія починає платити за війну".
- Раніше Подоляк, коментуючи вибухи на інфраструктурних об'єктах та військових складах поблизу кордону з Україною, заявив, що "Карма – штука жорстока, роззброєння білгородсько-воронезьких складів убивць абсолютно природний процес".
- Сьогодні, 27 квітня, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що в регіоні пролунали вибухи через пожежу на складі боєприпасів. 25 квітня у Брянську Російської Федерації сталася пожежа на нафтобазі, жителі міста повідомляли, що цьому передували вибухи.
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