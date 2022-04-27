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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Подоляк: "Карма – штука жорстока, роззброєння білгородсько-воронезьких складів убивць абсолютно природний процес"

Подоляк: "Карма – штука жорстока, роззброєння білгородсько-воронезьких складів убивць абсолютно природний процес"

27 квітня, 2022 середа
11:27
війна з Росією Михайло Подоляк

Білгородська, Воронезька, Курська області РФ тепер теж починають активно вивчати такі поняття як демілітаризація та роззброєння

Про це пише радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"У цих російських областях періодично горять великі паливні основи, що забезпечували паливом бронетехніку армії Росії, і вибухають склади боєприпасів. З різних причин. І роблять це все активніше та впевненіше. Як це пояснити? Дуже просто. Якщо ви (росіяни) вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово тиснути танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх областях, то рано чи пізно борги доведеться повертати. За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вдасться. І тому роззброєння білгородсько-воронезьких складів убивць абсолютно природний, природний процес. Карма - штука жорстока", - написав Подоляк.

Також він додав, що причини руйнування військової інфраструктури прикордонних областей Росії можуть бути абсолютно різними.

"Аж до… божественного втручання у справи грішників, які на Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі", - відзначив Подоляк.

  • Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що в регіоні пролунали вибухи через пожежу на складі боєприпасів. 25 квітня у Брянську Російської Федерації сталася пожежа на нафтобазі, жителі міста повідомляли, що цьому передували вибухи.

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Михайло Подоляк
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