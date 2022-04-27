У Бєлгородській області пролунало кілька вибухів, місцевий губернатор каже про пожежу на складі боєприпасів

Про це Гладков написав у Telegram.



За словами губернатора Бєлгородської області, в районі 3:35 він проснувся від гучного звуку, який був подібний на вибух.



"Приблизно о 3:35 прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух. Поки що жодна чергова служба міста та області не знаходить причини цього звуку. Пошук триває, результати одразу повідомлю. Поки писав це повідомлення, пролунало ще три вибухи", - спершу повідомив В'ячеслав Гладков.



Через пів години у Гладкова з'явилась інформація про пожежу на складі з боєприпасами.



"Щойно зв'язався з головою Головинського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідівка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів. Руйнувань житлових будівель, будинків немає. Постраждалих серед мирного населення немає", - написав губернатор Бєлгородщини.





4 березня у селі Тьоткіне, що розташоване на території Курської області Російської Федерації, вибухнув склад з боєприпасами.

1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі.

У Міноборони України, у відповідь на звинувачення в атаках на Бєлгород, наголосили, що проводять оборонну операцію.

Ракета, що вибухнула у пʼятницю, 1 квітня 2022 року, біля села Нікольське поблизу російського обласного центру Бєлгорода, прилетіла з території Росії.

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