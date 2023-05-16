"Інтер" - "Мілан": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
У вівторок, 16 травня, у повторному матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів зустрічаються італійські "Інтер" та "Мілан". Еспресо проведе текстовий онлайн гри. Початок — о 22:00
10 травня "Інтер" завдяки голам боснійця Едіна Джеко та ексфутболіста "Шахтаря" вірменина Генріха Мхітаряна переміг "Мілан" з рахунком 2:0.
У плей-офф "Мілан" пройшов англійський "Тоттенгем" (1:0, 0:0) та італійський "Наполі" (1:0, 1:1), а "Інтер" вибив португальські "Порту" (1:0, 0:0) та "Бенфіку" (2:0, 3:3).
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. Повторний матч
"Інтер" (Італія) - "Мілан" (Італія)
Перша гра - 2:0
16 травня, Мілан, стадіон "Сан-Сіро"
Початок - 22:00
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