У вівторок, 16 травня, у повторному матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів зустрічаються італійські "Інтер" та "Мілан". Еспресо проведе текстовий онлайн гри. Початок — о 22:00

10 травня "Інтер" завдяки голам боснійця Едіна Джеко та ексфутболіста "Шахтаря" вірменина Генріха Мхітаряна переміг "Мілан" з рахунком 2:0.

У плей-офф "Мілан" пройшов англійський "Тоттенгем" (1:0, 0:0) та італійський "Наполі" (1:0, 1:1), а "Інтер" вибив португальські "Порту" (1:0, 0:0) та "Бенфіку" (2:0, 3:3).

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. Повторний матч

"Інтер" (Італія) - "Мілан" (Італія)

Перша гра - 2:0

16 травня, Мілан, стадіон "Сан-Сіро"

Початок - 22:00