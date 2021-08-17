Інтерес топ-клубів - джерело великої радості, але я з любов'ю служитиму клубу, - найдорожчий гравець "Шахтаря" про майбутнє
Бразильський захисник донецького "Шахтаря" Додо прокоментував інтерес до себе з боку європейських топ-клубів
Про це повідомляє TNT Sports.
За словами Додо, якщо він покине "Шахтар", то зробить це так, аби це було вигідно донецькому клубу.
"Інформація про інтерес топ-клубів - джерело великої радості для мене. Моя гра викликала великий інтерес. Дуже радий, але залишаю рішення всіх питань свого агента. До мене нічого не доходило, моя голова не забита цим. Дуже щасливий в "Шахтарі". Цей клуб відкрив мені двері в Європу, дозволив мені грати в ЛЧ. Буду служити "Шахтарю" з великою любов'ю як на тренуваннях, так і в матчах. Якщо піду з клубу, потрібно, щоб це було добре для обох сторін. Завжди буду відчувати прихильність до клубу, тому що відкрив для мене двері, я щасливий тут", - сказав Додо.
У нинішньому сезоні 22-річний бразилець вже зіграв за "Шахтар" 6 матчів і віддав 1 результативну передачу. Додо виступає за "гірників" з 2018 року, його придбали за 2 млн євро.
Сайт Transfermarkt оцінює вартість Додо у 20 млн євро. Контракт бразильця із "Шахтарем" діє до літа 2022.
- 25 травня стало відомо, що Додо потрапив у сферу інтересів французького ПСЖ.
- 13 серпня бразильський захисник "Шахтаря" Додо потрапив у сферу інтересів лондонського "Тоттенгема".
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