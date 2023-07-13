Інтерв'ю Девіда Леттермана з Зеленським номінували на премію "Еммі"

Відповідний список оголошено на сайті премії.

Зазначений випуск шоу Девіда Леттермана знімали у київському метро у листопаді 2022 року.

Випуск номіновано у категорії "Видатний документальний серіал або спецвипуск", інтерв'ю Зеленського боротиметься за перемогу з наступними шоу: