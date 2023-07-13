Інтерв'ю Девіда Леттермана з Зеленським номінували на премію "Еммі"
Інтерв'ю Володимира Зеленського для шоу "Мій наступний гість не потребує представлення" від Netflix номінували на премію "Еммі"
Відповідний список оголошено на сайті премії.
Зазначений випуск шоу Девіда Леттермана знімали у київському метро у листопаді 2022 року.
Випуск номіновано у категорії "Видатний документальний серіал або спецвипуск", інтерв'ю Зеленського боротиметься за перемогу з наступними шоу:
- "Світло, яке ми несемо" з Мішель Обамою і Опрою Вінфрі, також від Netflix;
- "У пошуках Італії", авторства Стенлі Туччі від CNN;
- "Куштуйте націю з Падмою Лакшмі" від HULU;
- "Поєднуючи тіні Америки", авторства Камал Белла від CNN.
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