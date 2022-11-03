Зеленський з'явиться у шоу Девіда Леттермана: ведучий приїжджав до Києва взяти інтерв'ю
Девід Леттерман відвідав Київ та записав інтерв'ю із Володимиром Зеленським для свого шоу на Netflix
Про це повідомляє Netflix у Twitter.
Інтерв'ю стане епізодом шоу "Мій наступний гість не потребує представлення". А прем’єра окремого спеціального фільму відбудеться пізніше цього року.
- 20 жовтня Україна нагородила американський провайдер медійних послуг Netflix "Відзнакою миру" за підтримку та допомогу нашій країні під час російської війни.
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