Про це в ефірі Еспресо заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Рівень корупції зріс. Він став вищим за довоєнний рівень. Податківці, митники, СБУшники, які приходять до бізнесу. Вони зараз більш активно кошмарять бізнес і не залишають йому можливості працювати у світлу", - зазначив він.

Фурса наголосив, що в цьому полягає проблема.

"Якщо раніше бізнес міг обирати - він працює з податковою чи з корупційною рентою, то зараз бізнес втягують у поле, де він не може відмовлятися від корупційної ренти. На жаль, податківці хакнули систему автоматичного повернення ПДВ, що було великим досягненням після Майдану. Системного вирішення і намагання вирішити проблему системно зараз не спостерігається", - підсумував інвестбанкір.