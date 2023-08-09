Інвестбанкір Фурса: бізнес втягують у поле, де він не може працювати без корупції
Якщо раніше бізнес міг обирати - він працює з податковою чи з корупційною рентою, то зараз бізнес втягують у поле, де він не може відмовлятися від корупційної ренти
Про це в ефірі Еспресо заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"Рівень корупції зріс. Він став вищим за довоєнний рівень. Податківці, митники, СБУшники, які приходять до бізнесу. Вони зараз більш активно кошмарять бізнес і не залишають йому можливості працювати у світлу", - зазначив він.
Фурса наголосив, що в цьому полягає проблема.
"Якщо раніше бізнес міг обирати - він працює з податковою чи з корупційною рентою, то зараз бізнес втягують у поле, де він не може відмовлятися від корупційної ренти. На жаль, податківці хакнули систему автоматичного повернення ПДВ, що було великим досягненням після Майдану. Системного вирішення і намагання вирішити проблему системно зараз не спостерігається", - підсумував інвестбанкір.
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