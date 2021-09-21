"Інвестиції в людину, країну та майбутнє": Марченко назвав пріоритети проєкту держбюджету-2022
Серед пріоритетів проєкту державного бюджету України на 2022 рік - медична та військова сфери, а також освіта і цифровізація
Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав під час представлення проєкту державного бюджету України на 2022 рік у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.
"Найважливіший пріоритет - це медики, які перебувають на передовій боротьби з COVID; військові, які захищають Україну; ветерани війни, яким ми безмежно вдячні за відвагу та мужність. Вперше з 2017 року ми плануємо збільшити стипендії студентам та надати рівні можливості для кожної дитини отримати якісну освіту. Також проводиться масштабна цифровізація країни", - сказав Марченко.
Відповідно до матеріалів презентації Марченка, у проєкті держбюджету на наступний рік зростання зарплат лікарів заплановане в 1,6 разів; на 9,9 млрд грн збільшаться видатки на інфраструктуру; на третину збільшаться видатки на інклюзивну освіту; в 1,7 разів збільшаться видатки на цифровізацію. Дефіцит бюджету планується знизити до 3,5% ВВП. Також планується забезпечити житлом всіх ветеранів АТО, які перебувають у черзі.
Загалом, Марченко зазначив, що головний фінансовий документ України на 2022 рік є "бюджетом інвестицій в людину, країну та майбутнє".
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