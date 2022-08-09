Інвестиційна привабливість України погіршилася до найнижчого з 2014 року показника, - ЄБА

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України у першій половині 2022 року впав на пів пункта та становить 2,17 балів з 5-ти можливих. Це значення – найнижче з 2013 року. Такими є результати нової хвилі експертного дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

Півроку тому показник індексу становив 2,73 бала.

Для порівняння, під час активної фази пандемії коронавірусу Індекс знижувався до 2,4 балів, а за часів Євромайдану — до 1,8 балів, що досі є найнижчим значенням за увесь час проведення дослідження.

"Варто зазначити, що одразу після Революції гідності Індекс показав відчутний стрибок і подальше зростання, тож маємо надію на аналогічну динаміку по завершенню війни", — зазначили у Асоціації.

Оцінка генеральними директорами інвестиційного середовища в Україні очікувано погіршилась. Відсоток СЕО, які вважають його вкрай несприятливим, зріс в десять разів — з 5% до 53% за останні півроку. Ще 34% вважають його скоріше несприятливим. Нейтрально оцінюють поточний інвестклімат 9% директорів і ще 4% вважають його сприятливим.

Найбільше позитивних оцінок ділового середовища цієї хвилі було отримано від представників юридичного та консультаційного бізнесу, а також підприємств FMCG-сфери.

Оцінка піврічної динаміки інвестклімату також відчутно погіршилася. Негативну динаміку спостерігають 79% інвесторів, ще 17% вважають, що діловий клімат не зазнав суттєвих змін.

Дещо кращими є прогнози на наступні шість місяців. Тільки 38% респондентів очікують подальшого погіршення ситуації, тоді як 36% вважають, що інвестклімат не зазнає суттєвих змін, а 26% прогнозують його покращення до кінця року.

Попри війну, 91% компаній Асоціації планують продовжувати працювати на ринку України, а 55% збираються інвестувати в Україну навіть у воєнний час.

Зокрема, СЕО розповідають про плани інвестицій в аграрну сферу, енергетику, ІТ і телеком, будівництво, фармацевтику, FMCG, нерухомість тощо. До того ж, 12% вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну цього року, хоча інші 57% респондентів з цим не погоджуються.

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