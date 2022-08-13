Інженер з Запорізької АЕС пояснив, як там може повторитися ядерна катастрофа у Фукусімі

Про це в інтерв'ю BBC News України, що вийшло сьогодні, 13 серпня 2022 року, повідомив один із інженерів станції, що побажав залишитсия неназваним.

За його словами, якщо будуть розірвані останні з ліній електропередачі, охолодження ядерних реакторів зупиниться - й далі або Росія може перемкнути ЗАЕС, що є найбільшою в Європі, на власну енергосистему, або може статися ядерна катастрофа.

"Атомна електростація не може працювати в нікуди. Вона повинна кудись віддавати електроенергію. Якщо раптом всі споживачі зникають - станція "захлинається", енергоблоки аварійно відключаються, і починається так званий блекаут. Це означає, що жоден енергоблок не видає потужність "назовні". Може здатися, що це нічого страшного, але є одне "але". Енергоблоку потрібна електрика, щоб працювали насоси, які охолоджують ядерне паливо у реакторі чи у басейні витримки. Це дуже довгий процес. Без цього охолодження буде страшна ядерна катастрофа. Нам потрібно, щоб хоча б один енергоблок працював на будь-яку енергосистему. По-перше, це дасть нам шанс коли-небудь пустити інші енергоблоки. По-друге, це необхідно задля попередження ядерної катастрофи", - зазначив працівник Запорізької АЕС, розміщеною в окупованому місті Енергодар Запорізької області.

За його словами, росіяни це добре знають і тому навмисню наближають блекаут.

"Вони це знають. І що вони роблять? Вони ламають високовольтні лінії, що зв'язують ЗАЕС з енергосистемою України. І водночас кажуть нам: "Якщо "неонацисти із ЗСУ зламають вам останню лінію, ми готові представити вам допомогу". В чому полягатиме їх "допомога"? Вони дадуть нам план "з'єднання" ЗАЕС з енергосистемою РФ через лінію ЗАЕС-Мелітополь-Джанкой. Якщо ми раптом "сядемо на 0", тобто трапиться блекаут, нам потрібно буде будь-яке живлення зі "сторони", щоби живити насоси для охолодження ядерного палива. Тобто росіяни спеціально влаштовують нам блекаут, щоб потім нам "допомогти". Саме зараз це дуже близько. Може, завтра, може, післязавтра вони розгатять останню лінію", - йдеться в поясненні інженера.

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Перебиття усіх ліній подачі напруги від ЗАЕС він називає "найбільш вірогідним сценарієм".

"Якщо станція не може видати потужність - вона зупиняється. Але ми не можемо просто виключити станцію. Потрібно дуже багато енергії, щоб живити насоси для охолодження реактора... Ядерне паливо - завжди гаряче. Навіть якщо воно відпрацьоване, в ньому є елементи, що розпадаються, і тому завжди є енерговиділення. Якщо не відводити тепло від ядерного палива, воно перегрівається. Коли паливо перегрівається, то воно розширюється, як і будь-який матеріал при нагріванні. ТВЕЛи, в яких воно розміщене, тріскаються. У воду та атмосферу виходять досить багато радіоактивних газів. Це той самий радіоактивний йод. Крім газів, у воду попадають рештки відпрацьованого палива і купа радіоактивних ізотопів різних металів з дуже довгим періодом напіврозпаду", - зазначає енергетик.

Тому, якщо на Запорізькій АЕС матиме місце ядерна катастрофа, каже інженер, це буде схоже не на Чорнобильську катастрофу 1986 року, де реактор вибухнув через надмірне пришвидшення під час випробувань, а на другу за масштабами ядерну аварію сучасності - на японській АЕС "Фукусіма-1" 2011 року, де після землетрусу потужна хвиля цунамі зупинила всю діяльність станції, включно із насосами системи охолодження, й реактор від перегріву розплавився.

"На Чорнобиль це не було б схоже. Це ближче до того, що сталося на Фукусімі", - стверджує працівник АЕС у Енергодарі.

При цьому МАГАТЕ наразі обмежується суто "глубокою стурбованістю", підсумовує інженер.

"Допомоги від світу в цій ситуації немає. Кожен рік до нас приїжджають місії МАГАТЕ та інших міжнародних організацій з атомної енергетики. Але коли трапилося таке, вони всі стоять осторонь. Максимум, що ми чуємо, - це слова про "глибоку стурбованість", - підкреслює енергетик.

Нагадаємо, за даними ГУР, росіяни готують на ЗАЕС провокації під українським прапором.

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