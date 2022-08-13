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Ексклюзив

Ядерний шантаж - останній російський козир, - Піонтковський

13 серпня, 2022 субота
14:35
війна з Росією Андрій Піонтковський

Знаковий політолог, Андрій Піонтковський, зазначив, що ядерний шантаж є виключно ефективним елементом російської політики вже останні 15 років, але ці погрози не можуть тривати нескінченно

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Це останній козир російського шантажу. Річ у тому, що ядерний шантаж є виключно ефективним елементом російської політики вже останні 15 років. Завдяки цьому шантажу Україну та Грузію відмовилися приймати до НАТО. Була дуже помірна реакція на агресію проти Грузії, анексію Криму і так далі. Та цей шантаж не може тривати нескінченно", - зазначив політолог.

Андрій Піонтковський додав, що американці зрозуміли цю загрозу і, навіть, сформували спеціальний новий вид ядерних озброєнь, на двох ракетоносцях зняли боєголовки так звані "судного дня" на 50 кілотонн і замінили їх малими боєголовками на 4-5 кілотонн, такими ж Путін постійно загрожував. Тим самим американці дали чітку відповідь, що безкарними ядерні удари не залишаться.

"А концепція Патрушева і Путіна полягала у тому, якщо за конвенційним рівнем ми поступаємось НАТО, то  будемо погрожувати застосуванням тактичної ядерної зброї, тоді НАТО злякається і капітулює. У цій ілюзії вони прожили 15 років, а НАТО постійно відступало. І це було однією з причин, через які вони зважилися на цю війну, що була оголошена не лише Україні, але й всій Європі. Але потім Путіну було заявлено офіційно, публічно, а також доведено по особистих каналах, що, у випадку використання тактичної ядерної зброї, Росія отримає удар у відповідь. Власне кажучи, якщо перекладати на мову пітерського підворіття, яку він сприймає, то його також уб'ють. Це стало ефективним стримуванням від використання тактичної ядерної зброї", - пояснив Піонтковський.

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