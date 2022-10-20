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Іран планує відправити до РФ радників і інструкторів із використання ударних дронів, - Генштаб ЗСУ

20 жовтня, 2022 четвер
07:18
Світ Іранські дрони, БПЛА

Іран і РФ домовилися про відправку до Росії радників і інструкторів із використання ударних безпілотників Shahed-136 і Arash-2

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"За попередньою інформацією, керівництво Ірану та Російської Федерації домовилися про направлення на територію Російської Федерації радників і інструкторів з використання ударних БпЛА", - зазначили у відомстві.

Зокрема, є інформація про підготовку операторів уже наявних дронів Shahed-136 і перспективних Arash-2.

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