Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"За попередньою інформацією, керівництво Ірану та Російської Федерації домовилися про направлення на територію Російської Федерації радників і інструкторів з використання ударних БпЛА", - зазначили у відомстві.

Зокрема, є інформація про підготовку операторів уже наявних дронів Shahed-136 і перспективних Arash-2.

18 жовтня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що іранські військові в тимчасово окупованому Криму навчають росіян користуватися дронами-камікадзе.

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