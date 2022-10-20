Іран планує відправити до РФ радників і інструкторів із використання ударних дронів, - Генштаб ЗСУ
Іран і РФ домовилися про відправку до Росії радників і інструкторів із використання ударних безпілотників Shahed-136 і Arash-2
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"За попередньою інформацією, керівництво Ірану та Російської Федерації домовилися про направлення на територію Російської Федерації радників і інструкторів з використання ударних БпЛА", - зазначили у відомстві.
Зокрема, є інформація про підготовку операторів уже наявних дронів Shahed-136 і перспективних Arash-2.
- 18 жовтня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що іранські військові в тимчасово окупованому Криму навчають росіян користуватися дронами-камікадзе.
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