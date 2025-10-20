Іран робить крейсери для запуску "шахедів", - авіаексперт Храпчинський

Про це розповів заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.

Він сказав, що можна запускати дрони з нафтових танкерів, в чому підозрюють РФ.

"Щобільше, Іран зараз переробляє деякі танкери в умовно дрононесущі крейсери, які дозволять їм робити це з акваторії, умовно кажучи, знову таки нейтральних вод по будь-якій державі. Якщо ти можеш підплисти там 12 миль державних, і от за 12 миль стаєш і запускаєш ці дрони", - вважає Храпчинський.

Експерт додав, що ми розуміємо, що з радіусом дії цих дронів вони це можуть собі дозволити.

"Америка так воює "томагавками", а Іран так може воювати "шахедами". Тому тут я би казав про те, що безумовно запуск з комерційних кораблів, тобто з тіньового флоту в акваторії Балтійського моря з нейтральних вод, це дуже легко і скоріш за все так це і робиться", - підсумував він.