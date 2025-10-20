Іран робить крейсери для запуску "шахедів", - авіаексперт Храпчинський
Іран зараз переробляє деякі танкери в умовно крейсери, які несуть дрони. Тому цілком логічно, що РФ атакує Європу "шахедами" з танкерів "тіньового" флоту
Про це розповів заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.
Він сказав, що можна запускати дрони з нафтових танкерів, в чому підозрюють РФ.
"Щобільше, Іран зараз переробляє деякі танкери в умовно дрононесущі крейсери, які дозволять їм робити це з акваторії, умовно кажучи, знову таки нейтральних вод по будь-якій державі. Якщо ти можеш підплисти там 12 миль державних, і от за 12 миль стаєш і запускаєш ці дрони", - вважає Храпчинський.
Експерт додав, що ми розуміємо, що з радіусом дії цих дронів вони це можуть собі дозволити.
"Америка так воює "томагавками", а Іран так може воювати "шахедами". Тому тут я би казав про те, що безумовно запуск з комерційних кораблів, тобто з тіньового флоту в акваторії Балтійського моря з нейтральних вод, це дуже легко і скоріш за все так це і робиться", - підсумував він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе