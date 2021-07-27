Іран: в ході протестів через посуху загинуло 5 людей
Іранці розпочали протести на південному заході країни, втім вони швидко поширились на інші регіони. Громадяни вважають, що уряд не впорався із розподілом водних ресурсів країни
Про це розповідають DW та "Радіо Свобода".
26 липня учасники акцій вийшли на вулиці міста Карадж, столиці провінції Альборз, скандуючи "Смерть диктатору". Це ж гасло раніше лунало в столиці Тегерані.
На відео в соцмережах, які цитує іранська служба "Радіо Свобода", протестувальники скандують ім’я шаха Рези Пахлаві, який помер 26 липня 1944 року. Пахлаві був засновником сучасної іранської держави і батьком Мухаммада Рези Пахлаві – останнього правителя Ірану до Ісламської революції, яка скинула монархію і встановила теократичний уряд.
Медичні працівники лікарні імені Хомейні в Караджі долучилися до протестів, скандуючи "Смерть диктатору" та "Досить обіцянок, на наших столах порожньо".
Протести в Караджі почалися після того, як у соцмережах поширилися дописи про те, що акції почалися в на площі Ісламської республіки в центрі Тегерану – перші ознаки того, що невдоволення сягнуло столиці.
Заступник губернатора Тегерану Гамідреза Ґударзі підтвердив, що протести мають місце, пояснивши їх "відключеннями електрики".
Демонстранти в столиці також висловлювали підтримку протестувальникам у Хузестані та інших іранських регіонах, де акції почалися через брак води. Водночас деякі протестувальники також скандують гасла проти консервативного уряду та верховного лідера Алі Хаменеї.
23 липня у місті Алігударц, що у західній провінції Лурестан, загинув 20-річний демонстрант.
Правозахисники Amnesty International, заявляють, що іранські силовики вбили щонайменше вісім людей у семи іранських містах. "Радіо Свобода" наводить цифру у 5 загиблих.
Місцеві журналісти повідомляють, що до Хузестана направляються додаткові сили безпеки. У провінцію також направлена делегація представників міністерств внутрішніх справ, енергетики та сільського господарства. Керівник апарату президента Махмуд Ваезі заявив державному інформаційному агентству IRNA, що делегація буде співпрацювати з місцевою владою з метою "швидкого" вирішення проблем.
За офіційними даними, в Ірані зараз 192 дамби - приблизно в 10 разів більше, ніж було близько 40 років тому.
Експерти називають будівництво дамб однією з причин посухи: за їх словами втрати води від випаровування збільшились.
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