Іран: в ході протестів через посуху загинуло 5 людей

Про це розповідають DW та "Радіо Свобода".

26 липня учасники акцій вийшли на вулиці міста Карадж, столиці провінції Альборз, скандуючи "Смерть диктатору". Це ж гасло раніше лунало в столиці Тегерані.

На відео в соцмережах, які цитує іранська служба "Радіо Свобода", протестувальники скандують ім’я шаха Рези Пахлаві, який помер 26 липня 1944 року. Пахлаві був засновником сучасної іранської держави і батьком Мухаммада Рези Пахлаві – останнього правителя Ірану до Ісламської революції, яка скинула монархію і встановила теократичний уряд.





Медичні працівники лікарні імені Хомейні в Караджі долучилися до протестів, скандуючи "Смерть диктатору" та "Досить обіцянок, на наших столах порожньо".

Протести в Караджі почалися після того, як у соцмережах поширилися дописи про те, що акції почалися в на площі Ісламської республіки в центрі Тегерану – перші ознаки того, що невдоволення сягнуло столиці.

Заступник губернатора Тегерану Гамідреза Ґударзі підтвердив, що протести мають місце, пояснивши їх "відключеннями електрики".

Демонстранти в столиці також висловлювали підтримку протестувальникам у Хузестані та інших іранських регіонах, де акції почалися через брак води. Водночас деякі протестувальники також скандують гасла проти консервативного уряду та верховного лідера Алі Хаменеї.



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Правозахисники Amnesty International, заявляють, що іранські силовики вбили щонайменше вісім людей у ​​семи іранських містах. "Радіо Свобода" наводить цифру у 5 загиблих.



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Експерти називають будівництво дамб однією з причин посухи: за їх словами втрати води від випаровування збільшились.