Іран ввів санкції проти 61 американця

Про це повідомили в Reuters.

Відомо, що до санкційного списку потрапили ексрадник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, колишній державний секретар Майк Помпео та адвокат Трампа Руді Джуліані.



Крім цього, МЗС Ірану ввели обмеження проти людей, які підтримували опозиційну групу "Муджахеди-е-Хальк".



Причиною цього є невдалі переговори щодо відновлення ядерної угоди 2015 року.

Санкції, запроваджені проти десятків американців у минулому на різних підставах, дозволяють іранській владі конфіскувати будь-які активи, які вони тримають в Ірані.

17 липня Байден у Саудівській Аравії пообіцяв зробити все, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї. У спільній заяві США та країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки після спільного саміту в Джидді наголошується, що для запобігання доступу Ірану до ядерної зброї передовсім буде залучено дипломатичні зусилля.

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