Іран здійснив успішний запуск ракети-носія Ghaem-100
У суботу, 5 листопада, революційна гвардія Ірану здійснила запуск нової ракети-носія Ghaem-100
Про це повідомляє AP.
На іранському державному телебаченні в суботу показали запуск ракети з майданчика посеред пустелі. Місце запуску не розголошують.
Державне інформагентство IRNA зазначає, що Ghaem-100 зможе вивести на орбіту в близько 500 км від Землі супутник вагою 80 кг. Командир аерокосмічної дивізії гвардії генерал Амір Алі Хаджізаде сподівається, що невдовзі цю ракету-носій можна буде використати для виведення на орбіту нового супутника Nahid.
Хоч Іран і стверджує, що його супутникова програма, як і ядерна діяльність, спрямована на наукові дослідження, США все одно занепокоєні тим, що вона також може бути використана і для запуску ракет великої дальності.
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