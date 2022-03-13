Іранська революційна гвардія взяла на себе відповідальність за напад на Ербіль, - державні ЗМІ Ірану
Іранська революційна гвардія взяла на себе відповідальність за ракетні удари по ізраїльським "стратегічним центрам" в місті Ербіль
Про це повідомляє Reuters.
За повідомленнями іранських державних ЗМІ, Іранська революційна гвардія оприлюднила в неділю заяву про відповідальність за ракетні удари по ізраїльським «стратегічним центрам» у північній курдській регіональній столиці Іраку Ербілі.
"Будь-яке повторення нападів Ізраїлю буде зустрічатися суворою, рішучою і руйнівною відповіддю", - йдеться в заяві.
- Нагадаємо, що в Іраку поруч з посольством США стався ракетний обстріл.
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