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Іранська революційна гвардія взяла на себе відповідальність за напад на Ербіль, - державні ЗМІ Ірану

13 березня, 2022 неділя
14:00
Світ Ербіль

Іранська революційна гвардія взяла на себе відповідальність за ракетні удари по ізраїльським "стратегічним центрам" в місті Ербіль

Про це повідомляє Reuters.

За повідомленнями іранських державних ЗМІ, Іранська революційна гвардія оприлюднила в неділю заяву про відповідальність за ракетні удари по ізраїльським «стратегічним центрам» у північній курдській регіональній столиці Іраку Ербілі.

"Будь-яке повторення нападів Ізраїлю буде зустрічатися суворою, рішучою і руйнівною відповіддю", - йдеться в заяві.

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