Іранські БПЛА, якими Росія атакує Україну, працюють на основі вкрадених західних технологій, - CNN
Нове дослідження показало, що іранські безпілотники, якими російська армія атакує Україну, оснащені двигуном, заснованим на німецькій технології
Про це мовиться в матеріалі CNN.
Conflict Armament Research (CAR), британська організація, яка займається дослідженням компонентів зброї, встановила, що безпілотники Shahed-136, продані Іраном Росії, оснащені двигуном, заснованим на німецькій технології - технології, яку Іран незаконно придбав майже 20 років тому.
"Західні чиновники також стурбовані тим, що Росія може передати іранцям зброю і техніку західного виробництва, знайдену на полі бою в Україні. Поки що немає переконливих доказів того, що це сталося", - додали журналісти.
- Нагадаємо, The Wall Street Journal раніше писав, що Іран допомогає Росії вести агресивну війну в Україні та доставляє боєприпаси водним шляхом - через Каспійське море до Астрахані.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 38.02
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе