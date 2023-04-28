Про це мовиться в матеріалі CNN.

Conflict Armament Research (CAR), британська організація, яка займається дослідженням компонентів зброї, встановила, що безпілотники Shahed-136, продані Іраном Росії, оснащені двигуном, заснованим на німецькій технології - технології, яку Іран незаконно придбав майже 20 років тому.

"Західні чиновники також стурбовані тим, що Росія може передати іранцям зброю і техніку західного виробництва, знайдену на полі бою в Україні. Поки що немає переконливих доказів того, що це сталося", - додали журналісти.