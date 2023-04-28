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Іранські БПЛА, якими Росія атакує Україну, працюють на основі вкрадених західних технологій, - CNN

28 квітня, 2023 п'ятниця
15:24
Технології Шахед

Нове дослідження показало, що іранські безпілотники, якими російська армія атакує Україну, оснащені двигуном, заснованим на німецькій технології

Про це мовиться в матеріалі CNN.

Conflict Armament Research (CAR), британська організація, яка займається дослідженням компонентів зброї, встановила, що безпілотники Shahed-136, продані Іраном Росії, оснащені двигуном, заснованим на німецькій технології - технології, яку Іран незаконно придбав майже 20 років тому.

"Західні чиновники також стурбовані тим, що Росія може передати іранцям зброю і техніку західного виробництва, знайдену на полі бою в Україні. Поки що немає переконливих доказів того, що це сталося", - додали журналісти.

  • Нагадаємо, The Wall Street Journal раніше писав, що Іран допомогає Росії вести агресивну війну в Україні та доставляє боєприпаси водним шляхом - через Каспійське море до Астрахані.
Світ
Україна
Росія
російська армія
Іран
Війна з Росією
безпілотник
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