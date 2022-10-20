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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Іранські дрони та черевик Хрущова

Ігор Гулик
20 жовтня, 2022 четвер
20:04
Погляд Ігор Гулик

Агресор дозволяє собі плювати на Об'єднані Нації та ще й погрожує їм "переглянути" співпрацю з генсеком, називаючи його рішення "нелегітимним"

Річ нечувана: Росія взялася шантажувати ООН "переглядом стосунків" після того, як генсек Антоніу Гутерреш вирішив скерувати в Україну місію для вивчення фактів застосування проти її мирного населення іранських дронів-камікадзе. Ці БПЛА з сумновідомою назвою "шахеди" Москва десятками посилає в Україну, всупереч резолюції ООН.

Ще раз: агресор дозволяє собі плювати на Об'єднані Нації та ще й погрожує їм "переглянути" співпрацю з генсеком, називаючи його рішення "нелегітимним". Заступник російського посла в ООН Дмитро Полянський каже, що у РФ "не буде іншого виходу".

Гадаю, вихід буде. Про нього вже тривалий час на повний голос з трибуни ООН говорить представник України в цій організації Сергій Кислиця. До слова, виправданий історично і цілком легітимний вихід. Росію просто витурять з Організації Об'єднаних Націй як самозванця, що отримав мандат шахрайським та негідним шляхом.

"У Росії немає права вето (у Радбезі ООН.Авт.). Росія використовує право вето, яке належить СРСР. Тому так само ми не можемо говорити й про виключення Росії з Радбезу. Бо вона не належить до кола членів. Що б мені не казали щодня мої колеги в Нью-Йорку, посли інших країн", - заявляв колись Кислиця.

Агресор дозволяє собі плювати на Об'єднані Нації та ще й погрожує їм "переглянути" співпрацю з генсеком, називаючи його рішення "нелегітимним"

Цього ж разу він відреагував на слова Дмитра Полянського не менш жорстко: "Справді дебільна логіка від одного з найогидніших людей, яких коли-небудь бачила ООН: Росія переоцінить співпрацю з Генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем, якщо він відправить експертів до України для перевірки безпілотників, які, очевидно, були виготовлені в Ірані та використовувалися в порушення резолюції ООН для вбивства мирних жителів".

Я завжди загадуюся над питанням: звідки у Путіна, його камарильї таке відчуття безкарності та права на свавілля – де б не йшлося: у власній країні, на теренах вчорашніх колоній, у міжнародних організаціях найвищого штибу? Можна говорити про корупцію, так звану "шрьодеризацію", можна — про гроші (статутні внески, які для великої країни є відповідно високими), зрештою, не виключаймо інкорпорованість у бюрократичні структури цих інституцій всюдисущих агентів ФСБ.

Але, гадаю, це не вичерпує переліку мотивів зверхності та вседозволеності Москви. Росіяни не хочуть і не вміють поводитися інакше. А, зрозумівши, що світ застосовує до них ті ж правила, скажемо так, дипломатичного етикету, як і до інших повноправних членів спільноти, дикуни чинять по-дикунськи, насміхаючись з делікатності та цивілізованості своїх візаві. Що ж до незаконності перебування амбасадорів РФ у Радбезі, то у Кремлі досі сподіваються на те, що в ООН таки не зважаться визнати помилку юристів 1991 року, після якої трапився цей маразм, що триває й досі.

Символом російської дипломатії став хрущовський черевик, яким перший секретар ЦК КПРС грюкав у Генасамблеї, та так, що головуючий зламав молоток, намагаючись заспокоїти несамовитця. Утім, Микита Сергійович істерив, принаймні у статусі представника легітимного члена ООН.  

Але, гадаю, навіть в ООН відчувають якими загрозами вагітний союз агресивної Росії з не менш "безверхим" Іраном. І та, й інший, на нещастя є ядерними країнами (хай не заспокоює вас псевдоконтроль над Тегеранською ядерною програмою, якою іранці крутять, мов циган сонцем). Тому у питанні постачання Москві дронів-камікадзе, тобто відверте нехтування резолюцією ООН, міжнародна спільнота і сам Антоніу Гутерреш мусять бути непоступливими.

Росіяни не хочуть і не вміють поводитися інакше. А, зрозумівши, що світ застосовує до них ті ж правила, скажемо так, дипломатичного етикету, як і до інших повноправних членів спільноти, дикуни чинять по-дикунськи, насміхаючись з делікатності та цивілізованості своїх візаві

"Не можна сподіватися на мир, поки божевільні диктатури існують поруч з вами", - заявив Сергій Кислиця, зізнавшись, що війна забрала й одного з членів його родини.

Тому або ООН відновить свій статус авторитетної інституції, у якій світ шукатиме шляхів уникнення конфліктів, а винні у розпалюванні війн та нехтуванні людськими правами викинуть за двері, або ж повторить сумну долю Ліги Націй, стане ще одним доказом того, що людство не здатне знайти точки дотику у подоланні національних егоїзмів. Насправді – здатне. Біда лише в тім, що кожна твереза ідея, щойно набувши організаційних форм, обростає бюрократією з усіма притаманними їй ґанджами.

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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