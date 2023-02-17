Іранські фанати взяли прапор України на матч з російським "Зенітом"
Вболівальники іранського "Сепахана" похизувались українським прапором під час матчу з російським "Зенітом"
Відео опублікувало видання Iran International English.
Контрольний матч між російським "Зенітом" та іранським "Сепаханом" пройшов в Ірані і закінчився перемогою господарів з рахунком 2:0.
Іранські фанати вирішили підтримати Україну та взяли на матч наш прапор.
ВІДЕО:
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе