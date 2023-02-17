Іранські фанати взяли прапор України на матч з російським "Зенітом"

Відео опублікувало видання Iran International English.

Контрольний матч між російським "Зенітом" та іранським "Сепаханом" пройшов в Ірані і закінчився перемогою господарів з рахунком 2:0.

Іранські фанати вирішили підтримати Україну та взяли на матч наш прапор.

ВІДЕО: